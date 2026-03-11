Ga naar de inhoud
Porsche geeft brandstof-Cayenne maar weer eens een facelift

En houdt het subtiel

Porsche Cayenne facelift spyshots
Jan Lemkes
Als het om de Cayenne gaat, gaat alle aandacht momenteel al snel naar de compleet nieuwe elektrische variant. De benzine-Cayenne is er echter ook nog en die krijgt, afgaande op deze foto’s, wederom een facelift.

Porsche behoort tot de groeiende groep merken die een eerder gekozen strategie toch maar moet herzien. Ook hier gaat het om even grootscheepse als ambitieuze elektrificatieplannen. Porsche zette lange tijd vrijwel al z’n ontwikkelingsgeld in voor het realiseren van auto’s als de Macan Electric en de Cayenne Electric, terwijl de verkoopcijfers juist meer dan verwacht worden verzorgd door ‘oude’ modellen met verbrandingsmotor. Er moet dus meer aandacht komen voor die brandstofgestookte modellen, die door de tegenvallende vraag naar EV’s ook nog langer mee moeten dan verwacht.

Porsche Cayenne

De huidige Cayenne naast de allereerste Cayenne uit 2002.

Hoe dat zich in de komende jaren precies gaat ontwikkelen, kunnen we slechts afwachten. Nu al weten we dat er van bepaalde modellen zelfs nog compleet nieuwe generaties met benzinemotor zullen verschijnen, maar bij de (niet-elektrische) Cayenne zal het voorlopig bij een facelift blijven. Alweer, want in 2023 ging de huidige, derde generatie van Porsches grootste SUV ook al onder het mes. Toen was dat erg ingrijpend en bracht de facelift een nieuw ontworpen voor- en achterzijde en een nieuw interieur. Nu houdt Porsche het, afgaande op deze foto’s, een stuk bescheidener. We spotten een voorbumper met lamellen die we nog niet eerder hebben gezien, maar ook koplampen met een vertrouwde vorm. Reken dus op een bescheiden bijpuntsessie, wellicht in aanloop naar een grotere ingreep op het gebied van Cayennes-met-brandstoftank.

