‘Porsche gaat niet in VS produceren’

Porsche ziet voorlopig af van autoproductie in de Verenigde Staten. Ondanks de gestegen exportkosten door de Amerikaanse importtarieven is de Duitse sportautofabrikant zeer tevreden met de huidige herkomst van zijn voertuigen, zei directeur Noord-Amerika Timo Resch in gesprek met de Duitse zakenkrant Handelsblatt. "Daarom hebben we geen directe of concrete plannen om over te stappen op lokale productie."

De VS vormen de grootste markt voor Porsche, met sterke verkopen van duurdere modellen zoals de 911. Porsche beschikt echter niet over productiefaciliteiten in de VS en is volledig afhankelijk van import uit Europa.

Momenteel geldt nog een verouderd Amerikaans tarief op auto's van 27,5 procent. Dat zou echter met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus moeten dalen naar 15 procent. Branche-experts verwachten op middellange termijn dat Duitse autofabrikanten hun productie verplaatsen naar de VS.

Persbureau Bloomberg meldde in juni op basis van ingewijden dat Porsche, onderdeel van de Volkswagen Groep, overwoog onderdelen van het montageproces van zijn auto's naar de VS te verplaatsen.

Handelsblatt vroeg Resch ook naar de productie in een bestaande fabriek van een VW-dochter of alleen eindassemblage van kant-en-klare onderdelen in de VS. "Vanuit Porsches perspectief zijn er voor beide opties geen concrete plannen en geen directe behoefte", aldus Resch. Dat komt ook doordat de productieaantallen bij Porsche aanzienlijk lager liggen dan bijvoorbeeld bij Audi. "Ook daarom is lokale productie vanuit kostenoogpunt momenteel niet zinvol."

Porsche heeft in juli voor de derde keer dit jaar zijn vooruitzichten verlaagd door de tarieven. In het eerste halfjaar daalde de wereldwijde verkoop van Porsche met 6 procent.