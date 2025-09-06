Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

‘Porsche gaat niet in VS produceren’

Duitsland prima

5
Porsche Leipzig

Porsche ziet voorlopig af van autoproductie in de Verenigde Staten. Ondanks de gestegen exportkosten door de Amerikaanse importtarieven is de Duitse sportautofabrikant zeer tevreden met de huidige herkomst van zijn voertuigen, zei directeur Noord-Amerika Timo Resch in gesprek met de Duitse zakenkrant Handelsblatt. "Daarom hebben we geen directe of concrete plannen om over te stappen op lokale productie."

De VS vormen de grootste markt voor Porsche, met sterke verkopen van duurdere modellen zoals de 911. Porsche beschikt echter niet over productiefaciliteiten in de VS en is volledig afhankelijk van import uit Europa.

Momenteel geldt nog een verouderd Amerikaans tarief op auto's van 27,5 procent. Dat zou echter met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus moeten dalen naar 15 procent. Branche-experts verwachten op middellange termijn dat Duitse autofabrikanten hun productie verplaatsen naar de VS.

Persbureau Bloomberg meldde in juni op basis van ingewijden dat Porsche, onderdeel van de Volkswagen Groep, overwoog onderdelen van het montageproces van zijn auto's naar de VS te verplaatsen.

Handelsblatt vroeg Resch ook naar de productie in een bestaande fabriek van een VW-dochter of alleen eindassemblage van kant-en-klare onderdelen in de VS. "Vanuit Porsches perspectief zijn er voor beide opties geen concrete plannen en geen directe behoefte", aldus Resch. Dat komt ook doordat de productieaantallen bij Porsche aanzienlijk lager liggen dan bijvoorbeeld bij Audi. "Ook daarom is lokale productie vanuit kostenoogpunt momenteel niet zinvol."

Porsche heeft in juli voor de derde keer dit jaar zijn vooruitzichten verlaagd door de tarieven. In het eerste halfjaar daalde de wereldwijde verkoop van Porsche met 6 procent.

5 Bekijk reacties
Porsche

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid SportDesign|Sport Chrono|Burmester® |Softclose doors|Camera 360°|AppleCarplay

Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid SportDesign|Sport Chrono|Burmester® |Softclose doors|Camera 360°|AppleCarplay

  • 2021
  • 45.986 km
€ 84.950
Porsche 911 Cabrio 3.6 Carrera 4 Org NL|1e Eigenaar|Hardtop

Porsche 911 Cabrio 3.6 Carrera 4 Org NL|1e Eigenaar|Hardtop

  • 2003
  • 91.466 km
€ 39.950
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid | SPORTDESIGN | SPORTCHRONO | NL AUTO | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | SOFTCLOSE | BOSE | PASM | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BTW AUTO | SPORTUITLAATSYSTEEM | 14-WEG STOELEN |

Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid | SPORTDESIGN | SPORTCHRONO | NL AUTO | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | SOFTCLOSE | BOSE | PASM | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BTW AUTO | SPORTUITLAATSYSTEEM | 14-WEG STOELEN |

  • 2022
  • 67.282 km
€ 88.900

Lees ook

Nieuws
Porsche Cayenne

Nieuwe elektrische Porsche Cayenne kan draadloos laden

Nieuws
Porsche Cayenne Coupé spyshots

Elektrische Porsche Cayenne Coupé bijna ongecamoufleerd op pad

Achtergrond
Porsche 911 Sportomatic

In de jaren 70 probeerde Porsche de 911-rijder al aan de (half-)automaat te krijgen

Nieuws
Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupé

Porsche 911 GTS-rijders kunnen niet zomaar op vliegvakantie gaan

Nieuws
Porsche 718 Cayman GT4 RS De Tulp Manthey

Dit is ‘De Tulp’: Porsche 718 Cayman GT4 RS speciaal voor Nederland

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.