Porsche denkt hardop na over model onder 718

Porsches modellenaanbod wordt voller en voller. Naast de iconische 911 hebben we inmiddels de 718, de Panamera, de Macan, de Cayenne en de Taycan. Hoewel de Macan een breder publiek naar het merk weet te trekken, ontbreekt het nog aan een sportief 'budgetmodel'. Denk daarbij aan een spiritueel opvolger van de 924 of de 914, modellen in het verleden de klantenbasis van Porsche deden groeien. Porsche denkt er hardop over na om zich weer in dat vaarwater te begeven.

In een uitgebreid interview met Porsche-ontwerper Michael Mauer blikt het merk zelf terug op de 914. Daarbij krijgt Mauer ook de vraag voorgelegd hoe hij tegenover 'een toekomstige 914' staat. "Hier hebben we het vaak over: een instapmodel van Porsche. Ik denk dat dat zeer interessant is, maar de meningen zijn nog verdeeld over wat voor auto dat moet worden", zo verklaart hij.

Mauer ziet twee opties; een auto die niet zo zeer goedkoop is, maar wel een zo puur mogelijke rijervaring zonder elektronische hulpmiddelen biedt, óf een directe Audi TT RS-concurrent. Mauer ziet vanuit zijn eigen visie het meest in de eerste optie, maar niet zo zeer iets in een 'budgetmodel': "Vanuit het verkoopoogpunt zou een veel goedkopere instap-Porsche de juiste keuze zijn, maar dat is mijn keuze niet. Een puristische auto die 'terug naar de basis' gaat, daar is de tijd volgens mij rijp voor."