De allerdikste Cayenne van dit moment is de maar liefst 749 pk sterke Turbo E-Hybrid, een razendsnelle plug-inhybride die desgewenst in 3,7 tellen van 0 naar 100 knalt. Daarmee is die Turbo E-Hybrid razendsnel, maar niet de snelste Cayenne ooit. Die eer gaat naar de Turbo GT van voor de facelift, een stekkerloze auto die in het op CO2-reductie gerichte Europa inmiddels is geschrapt. In de toekomst komt het qua pure snelheid vermoedelijk toch weer helemaal goed met de Cayenne.

Op de foto’s bij dit verhaal zie je de nieuwe Turbo GT, op basis van de geheel nieuwe en geheel elektrische Cayenne die al zo vaak voorbijkwam op deze site. De grote vaste achtervleugel, enorme diffuser en grotendeels afgeplakte voorbumper maken duidelijk dat het hier om een extra heftige topversie van de nieuwe Cayenne gaat, die ongetwijfeld wederom alleen in afgeplatte ‘Coupé’-vorm zal verschijnen.

Onze spionagefotograaf rekent eenvoudig dat een elektrische Cayenne met 108 kWh-accu nog zwaarder zal zijn dan een plug-in, en als topmodel dus zomaar 1.000 pk kan en zal hebben. Dat zullen we moeten afwachten, maar in deze tijden van bizarre vermogen staan we nergens meer van te kijken. Van 0 naar 100 moet toch zeker in een tel of 3 achter de rug zijn, al moet gezegd dat het lastig is om daar nog echt onder de indruk van te zijn anno 2025. Dat laat onverlet dat dit natuurlijk een indrukwekkende auto zou kunnen zijn, zeker als Porsche erin slaagt om dit loodzware en hoge monster als een Porsche te laten rijden.