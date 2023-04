Zonder Elon Musk had de autowereld er heel anders uitgezien. De kans is groot dat je nu zonder die merkwaardige man hier geen foto’s zou zien van een grondig herziene derde generatie Cayenne, maar van een volledig nieuwe vierde generatie. Ongetwijfeld met dikke benzinemotoren, al dan niet in PHEV-vorm. Maar de tijden zijn veranderd en ook Porsche gaat snel op de elektrische tour. Zo wordt de volgende Cayenne een EV, net als de nieuwe Macan. Maar de auto zal er pas in 2025 of -26 zijn en tot die tijd moet de huidige generatie Cayenne nog even mee. Sterker nog, deze geüpdatete derde generatie is een tijdlang náást de vierde volledige elektrische variant leverbaar. Hoe lang dat zo blijft verschilt per markt, maar iedereen begrijpt dat Porsche-dealers in Nederland en Noorwegen het benzinemodel eerder van de verkooplijsten halen dan die in Florida of Texas.

Maar om te zorgen dat de huidige Cayenne nog heel wat jaren meekan is hij fors ander handen genomen. Het begint aan de buitenkant, maar de nieuwe Porsche-stijl die we kennen van onder meer de Taycan en de jongste 911 zichtbaar is. Een nieuwe bumper, dito motorkap en lichtunits geven de auto een moderne look, op de achterkant zien we de inmiddels bekende 3D-achterlichten die uit de koets komen. Matrix LED is vanaf nu standaard op de auto, met 32.000 pixels die het licht actief om ander verkeer heen kunnen sturen.

Interieur

De binnenkant kregen we enkele weken geleden al te zien. Duidelijk is dat de Cayenne de stijl van de Taycan achterna gaat. We zien een vergelijkbaar gekromd scherm met een diagonaal van 12,6-inch waar vijf verschillende klokken alle informatie die je maar kunt wensen weergeven. Het scherm zweeft echter niet als in de Taycan, maar zit in het dashboard verzonken. Rechts daarvan de bediening van de automaat, ook dit kennen we van de Taycan. De pook verdwijnt daarmee van de middentunnel, waar meer ruimte overblijft voor onder meer de bekerhouders. Het nieuwe sportstuurtje kennen we uit de huidige 911, de bekende knopje voor de rij-modi is nu standaard. Het nieuwste Porsche Communication Management (PCM) met 12,3 inch touchscreen vinden we op de middenconsole, maar interessanter is het (optionele) display voor de passagier. Dat meet 10,9 inch en kan allerhande informatie tonen over de auto, maar naar wens eveneens streamingdiensten en video's laten zien. Ideaal voor lange ritten. Uiteraard mag de bestuurder geen afleiding krijgen, dus zit er folie overheen die het onmogelijk maakt het scherm te bekijken als je achter het stuur zit. Bij stilstand kunnen alle streamingdiensten ook op de middenconsole worden getoond.

Motoren en techniek

Onder de motorkap gaat ook één en ander gebeuren. Bij lancering komen er drie varianten: de basis-Cayenne, een S in een E-Hybride PHEV. Later volgen nog twee plug-ins: de SE-Hybride en een Turbo SE. Verder kunnen we rekenen op een nieuwe GTS met V8. Wat er opvallend genoeg niet komt, is een Turbo zonder stekker. Mede daarom maakt de 2,9-liter V6 uit de huidige Cayenne S (de motor uit de Audi RS4) plaats voor de V8 die nu in de Cayenne Turbo ligt. Hij levert 474 pk en 600 Nm en is daarmee 34 pk en 50 Nm sterker dan de zescilinder die hij vervangt. De Cayenne S en Cayenne Coupé S stampen er in 4,7 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h en noteren een topsnelheid van 273 km/h achter hun naam.

De basis-Cayenne - dus de Porsche Cayenne 'zonder S' - houdt zijn V6, al is die met 353 pk en 500 Nm nu 13 pk en 50 Nm sterker dan eerder. De E-Hybrid krijg een systeemvermogen van 470 pk, onder meer doordat de elektromotor met 177 pk zo'n 40 pk krachtiger is dan voorheen. Meer dan genoeg om enkel op stroom te rijden. Ook de accu krijgt een forse upgrade en gaat van 17,9 kWh naar 25,9 kWh. Goed voor tot 90 elektrische WLTP-kilometers. Het laden kan bovendien met drie fasen. Niet uniek voor een plug-in, bij Mercedes kan het ook, maar evengoed bijzonder. Voor de toekomstige sterkere plug-ins verwachten niet te veel wijzigingen aan de accu, maar de (dikkere) benzinemotoren zullen meer kracht leveren.

Ook gaat de ophanging op de schop. Porsche zet de Cayenne standaard op stalen veren en combineert dat met Porsche Active Suspension Management (PASM). Nieuwe schokdempers? Van de partij, hetzelfde geldt voor verbeterde en optionele adaptieve luchtvering. Porsche geeft verder aan dat de verschillen tussen de rijmodi Normal, Sport en Sport Plus groter zijn geworden.

Een nieuwe extreme Turbo GT komt er niet, dat was een eenmalig cadeautje van Porsche. Die auto heeft het in Nederland ondanks zijn hoge prijs enorm goed gedaan trouwens er zijn er meer dan honderd besteld. Alle wijzigingen gelden uiteraard ook voor de populaire Coupé-versie van de Cayenne, beide carrosserie-varianten blijven bestaan. Wat betreft de maatvoering is er weinig veranderd: de Cayenne is nog altijd een forse en zeer ruime auto. Wel zien we een duidelijke upgrade van de materialen.

Prijzen Porsche Cayenne

De vernieuwde Porsche Cayenne is per direct te bestellen en staat vanaf juli bij de Nederlandse dealers. De Porsche Cayenne E-Hybrid kost minimaal €110.000 en wisselt als Coupé vanaf €113.200 van eigenaar. De niet-hybride Cayenne met V6 staat voor €146.200 in de orderboeken (Coupé: €151.000). De Cayenne S kost €182.600, de Cayenne S Coupé €189.100.