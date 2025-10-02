De Porsche Cayenne Electric wordt nog voor het eind van het jaar geïntroduceerd. Net als de Taycan krijgt ook de elektrische Cayenne Electric heftige vermogens. Er zit namelijk een ruim 1.000 pk sterke versie in het vat!

Porsche splitst de Cayenne op in twee modellen. Het brandstofmodel krijgt nog voor het eind van het jaar een volledig elektrisch model naast zich dat Cayenne Electric heet. Van die Porsche Cayenne Electric konden we je onlangs al het interieur laten zien. Nu hebben we ook de eerste cijfers over de aandrijflijn. Die zijn veelbelovend.

De Porsche Cayenne Electric troont op het PPE-platform, een basis die je ook aantreft onder de elektrische Q6 e-tron van Audi. Wat dat platform in de Cayenne te bieden heeft? Heel wat. Zo krijgt de Cayenne Electric een topversie die meer dan 1.000 pk en zo'n 1.500 Nm op de been brengt. De ongetwijfeld niet bepaald lichte SUV dreunt zich daarmee in minder dan drie seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. In minder dan acht seconden moet je de 200 km/h zelfs al kunnen aantikken. Daarnaast belooft Porsche een trekgewicht van wel 3.500 kilo en een actieradius van 'meer dan 600 kilometer'. Die 600 kilometers worden geperst uit een 113 kWh accu. Snelladen kan straks met 400 kW. Althans, bij een laadstation dat dat vermogen kan leveren.

In een video van Autogefühl is de nieuwe Cayenne al volledig plakkerloos te zien. Binnenkort vertellen we je meer over de Porsche Cayenne Electric. We hebben namelijk al van dichtbij aan de elektrische SUV kunnen snuffelen.