Porsche Cayenne Coupé geschetst

Het aanbod 'Coupé-SUV's' wordt dit jaar uitgebreid met een van Porsche afkomstig model. De Cayenne wordt namelijk platgedrukt en het is die nieuwe Cayenne-variant die door Porsche in beeld wordt gebracht.

SUV's en cross-overs zijn er in alle soorten en maten. Auto's als de SsangYong Actyon en BMW X6 introduceerden jaren geleden een opmerkelijke variantie op het SUV-thema: de coupé-SUV. Zulke hoogpotigen met een sterk aflopende daklijn kennen we inmiddels niet alleen van BMW (X4, X6), maar ook van merken als Audi (Q8) en Mercedes-Benz (GLC- en GLE-Coupé). Ook Porsche laat in dit segment van zich horen en wel met een 'coupéversie' van de Cayenne, een auto waar nu ook een officiële schets van is vrijgegeven.

Wat je ook van het segment vindt, het zal Porsche niets kunnen schelen. Vorig jaar was de Cayenne met bijna 71.500 verkochte exemplaren na de Macan het populairste model van het merk en dus is het logisch dat de fabrikant vol inzet op uitbreiding van het Cayenne-gamma. Deze designschets bevestigt eigenlijk wat we eerder al wisten: de nieuwe Cayenne-variant heeft een sterker aflopende daklijn, een andere raampartij en de kentekenplaat zit in de achterbumper in plaats van in de achterklep zoals bij de conventioneler gelijnde Cayenne.

De nieuwe Cayenne-variant wordt ongetwijfeld een treetje hoger op de prijslijst gezet dan de versie die we nu kunnen. Porsche heeft nog geen officiële onthullingsdatum aan de 'coupéversie' van de Cayenne gehangen.