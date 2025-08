De Porsche Macan is in Europa nu helemaal elektrisch. Die elektrische Porsche Macan blijft natuurlijk nog jaren bestaan. De Macan met verbrandingsmotoren wordt echter niet vergeten en krijgt een opvolger.

Aanvankelijk zou Porsche de Macan met verbrandingsmotoren naast de nog piepjonge elektrische versie voeren, maar dat feest ging in Europa niet door. De in de basis inmiddels elf jaar oude Macan zou in 2022 gezelschap krijgen van een elektrische Macan, maar die laatste liep de nodige vertraging op en verscheen pas in 2024. De Macan met benzinemotoren mocht in de Europese Unie in 2024 van de markt, onder meer omdat hij niet meer voldeed aan de eisen die aan cybersecurity werden gesteld. Het loonde volgens Porsche niet meer om het model aan te passen voor de Europese markt. Wat blijkt nu? Er komt een opvolger voor de brandstof-Macan.

Volgens Automotive News heeft Porsche-topman Oliver Blume gezegd dat de Macan 'voor 2028' - dus binnen nu en zo'n drie jaar - met een opvolger van de Macan komt. Die krijgt geëlektrificeerde aandrijflijnen. Zet dus in ieder geval in op de komst van een Macan-opvolger met plug-in hybride aandrijflijnen, al zouden er natuurlijk ook stekkerloze hybride versies kunnen komen. We mikken er op dat de opvolger van de Porsche Macan met verbrandingsmotoren net als zijn voorganger zijn platform deelt met de Audi Q5. In dit geval zou dat dus om de basis van de piepjonge Q5 gaan. Hoe de nieuwe SUV gaat heten, is nog niet bekend.