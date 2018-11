Porsche belicht testwerk nieuwe 911

Porsche heeft een volledig nieuwe 911 achter de coulissen staan, generatie '992' die begin volgend jaar op de markt verschijnt. Tijdens de Los Angeles Auto Show beleeft de auto later deze maand zijn publieksdebuut. Porsche geeft nu wat interessante wetenswaardigheden over het testwerk vrij.

Volgens Porsche heeft het de nieuwe 911 onder andere blootgesteld aan temperatuurverschillen van 85 graden Celcius, tussen de +50 en -35 graden. De warmtetests werden gedaan in de Golfstaten en op locaties als Death Valley in de Verenigde Staten. Volgens Porsche wordt niet alleen de airconditioning en het koelsysteem hier getest, maar wordt ook gekeken of materialen in het interieur niet uitzetten, vervormen of bijgeluiden gaan maken. Koudetests werden voornamelijk in Finland uitgevoerd. Ook is Porsche afgereisd naar China, waar het naar eigen zeggen lange-afstandstests heeft uitgevoerd. Het merk zegt hier ook te hebben getest hoe de motoren met brandstof van hoge en lage kwaliteit omgaan. Daarnaast zegt het merk dat de nieuwe 911 "[...] enkele nieuwe ronderecords" hebben gebroken op de circuits waarop de auto is getest. In totaal zijn meer dan 3 miljoen testkilometers afgelegd.

Generatie acht

Porsche zou Porsche niet zijn als het niet een uitgebreide lijst met versies van de nieuwe 911 zou klaarstomen. De lijst begint met de Carrera en kent verder auto's als de Carrera S, de 4 en 4S, de GTS, de Turbo en de Turbo S. Uiteraard komen er puristische GT-versies als de GT3 (RS). Basisversie Carrera komt naar verwachting over zo'n 400 pk te beschikken. Voor de GTS-uitvoering, de variant die het gat vult tussen de Carrera (4)S en de 911 GT3, zetten we in op een van turbodruk voorziene 3,0-liter zescilinder boxermotor die ongetwijfeld krachtiger wordt dan de 450 pk en 550 Nm van de krachtcentrale in de huidige GTS. De nieuwe Turbo zal zo'n 600 pk mobiliseren, de Turbo S zo'n 640. Porsche liet eerder al doorschemeren dat de 911 op motorengebied best eens kennis kan maken met 'nieuwe technieken', kijk dus niet gek op van een 911 waar enige vorm van elektrificatie bij komt kijken.