Porsche 914 gemoderniseerd met tot 400 pk

Het Britse Fifteen Eleven Design blaast de Porsche 914 nieuw leven in. Waar dat eerder leidde tot een setje met de computer gegenereerde afbeeldingen, hebben we nu te maken met een productieklare auto. Die krijgt de zescilinder motor van een Porsche Cayman S, die door de Britten is gekieteld tot 400 pk. De auto wordt verder gekenmerkt door typische restomod-kenmerken als moderne lichtunits en uitgeklopte wielkasten. Vrijwel alle aspecten van de auto zijn aangepakt.

De VW-Porsche 914, die zowel met vier- als zescilinders geleverd werd, was nooit een rappe auto. Met vier cilinders en 80 tot 101 pk zéker niet, maar ook de 110 pk sterke zescilinder trok er niet bepaald hard aan. We hebben het dan ook over een auto die oorspronkelijk tussen 1969 en 1976 gebouwd werd. In de voorbije decennia kon de Porsche 914 nauwelijks in de schaduw staan van de eeuwige 911, maar de laatste jaren kunnen 914's met zes cilinders toch op de nodige waardering rekenen. Aanleiding genoeg voor het Britse Fifteen Eleven Design om er een restomod op te baseren.

Het resultaat heeft echter niet de oorspronkelijke 2-liter zescilinder, maar een 3,8-liter groot exemplaar van de 987-generatie Porsche Cayman S achter de voorstoelen. Dat blok is door Fifteen Eleven Design onder de loep genomen en aangepakt, waardoor-ie nu 380 tot 400 pk levert - aldus de makers. Het wordt gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes versnellingen die de krachten naar de achterwielen stuurt.

Van voor tot achter anders

Niet alleen motorisch, maar ook optisch is de Porsche 914 nieuw leven ingeblazen. Geheel verrassend is zijn nieuwe uiterlijk niet, daar Fifteen Eleven een kleine drie jaar geleden al renders van zijn creatie de wereld in slingerde. Toen sprak het bedrijf nog over zo'n 325 pk, maar dat werd uiteindelijk dus een stukje meer. Om het extra vermogen goed op het asfalt kwijt te kunnen, heeft de restomod bredere wielen - en dus ook bredere wielkuipen - dan het origineel. Dat resulteert in een in z'n geheel bredere koets, die staat op 18-inch Fuchs wielen.

Verder pakt Fifteen Eleven Design het interieur van de 914 aan door het iets op te strakken en andere materialen toe te passen, geeft het de 914 nieuwe koplampen en past het een ducktail-achtige spoiler toe. Ook zijn vering, ophanging, remmen, subframes en chassis aangepast en/of versterkt om van de extra potente 914 een fatsoenlijk rijdbare auto te maken.

Wat het geheel kost? Dat blijft nog even onduidelijk, maar de orderboeken zijn geopend. Ook geven de Britten niet weer of je zelf een Porsche 914 moet aanleveren, of dat er überhaupt geen originele auto aan te pas komt. Dat laatste is best aannemelijk, want zowel de meeste delen van het chassis als de carrosserie hebben dus weinig met het origineel te maken.