Porsche 912 (1967) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De oer-Porsche 911 wordt nog wel eens denigrerend een 'platgeslagen Kever' genoemd en dat is natuurlijk te kort door de bocht, maar de 912 kwam daar toch wel een beetje bij in de buurt. Qua zeldzaamheid en qua uitstraling loopt de vergelijking natuurlijk volledig mank. We hebben hier dan ook een bijzonder leuke spot te pakken.

Ere wie ere toekomt: dat we deze prachtige Porsche 912 kunnen laten zien, danken we aan AutoWeek-lezer Bruno Ruiterman. Hij spotte deze 912 en was naar eigen zeggen wat verbaasd toen hij in de kentekengegevens zag dat deze Porsche slechts 90 pk sterk is en vier cilinders heeft. Dat kunnen we ons voorstellen, want dergelijke cijfers verwacht je inderdaad niet snel bij een Porsche. We hebben hier alleen wel te maken met een 56 jaar oude Porsche en dan ook nog eens het meest bescheiden model van dat moment, de 912.

De 912 ontstond uit Porsches vrees dat het klanten kwijt zou raken, omdat de 911 met zijn zescilinder boxermotor nogal een stap hoger in de markt stond dan zijn voorganger, de met viercilinders uitgeruste 356. Een bereikbaarder model was dus nodig en dat loste Porsche vrij simpel op door de 1.6 vierpitter van de 356 SC in de 911 te hangen. Het resultaat was de Porsche 912, die een jaartje na de eerste 911 de gelederen kwam versterken. Het bleek bepaald geen verkeerde zet, want de 912 was aanvankelijk populairder dan de 911. Ook hier in Nederland had je meer kans om de 912 op de openbare weg te spotten dan de 911, onder meer omdat de Rijkspolitie enkele 912's Targa in zijn vloot had.

Met de naar 90 pk teruggeschroefde versie van de 'type 616' achterin had de 912 weliswaar minder vermogen dan de 911 (die aanvankelijk 130 pk leverde en daarna als 'instapper' 911 T 110 pk), maar het was wel een lichter blok. Wat betreft zijn prestaties legde de 912 dan ook helemaal niet heel veel toe op de 911 en bovendien scheelde het in het weggedrag dat de 912 een wat lichter kontje had. Evengoed begon met de komst van eerdergenoemde 911 T in 1967 het bestaansrecht van de 912 wat in het geding te komen en uiteindelijk zou Porsche vanaf 1969 met een geheel ander model, de samen met Volkswagen ontwikkelde 914 de bescheidener klant gaan bedienen. Zo hield het dus na zo'n vier jaar alweer op voor de 912. Later kwam er in de VS nog heel kortstondig een 912 (de 912E), opnieuw een 911 met viercilinder, nu een 2.0 van de Volkswagen 411.

De Porsche 912 die we hier voor ons hebben, stamt uit 1967 en dus uit het jaar dat hij al wat interne concurrentie kreeg van de 911 T. Het duurde toen nog heel lang voordat hij voor het eerst een Nederlands kenteken kreeg, want dit exemplaar is pas een krappe vijf jaar in ons land. Het is een knap exemplaar en zo'n 912 is nog altijd een stuk goedkoper dan een 911 uit die tijd, dus wij kunnen de eigenaar goed begrijpen in zijn keuze voor deze klassieker. Alleen deze parkeeractie, zo ver van de stoep en op een plek die voor EV's bestemd is, verdient niet helemaal de schoonheidsprijs, maar ach. We zijn allang blij om weer eens een 912 te zien!