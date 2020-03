Porsche 911 Turbo S breekt los!

Het leveringsgamma van de 911 bestaat traditioneel uit een zeer uitgebreide reeks uitvoeringen, waar we momenteel de Carrera, Carrera S, Carrera 4 en Carrera 4S van kennen. Aan de top parkeert Porsche deze 911 Turbo S, die maar liefst 70 pk krachtiger is dan zijn voorganger.

Porsche kiest ervoor om de Turbo S, de sterkste variant van het tweeledige Turbo-aanbod, nog voor de presentatie van de reguliere 911 Turbo naar voren te schuiven. Dankzij onze Duitse collega's van AutoBild konden we eerder al melden dat die nieuwe 911 Turbo een 600 pk sterke variant van de bekende 3,8-liter zescilinder boxermotor zal krijgen. De splinternieuwe 911 Turbo S die in dit artikel de hoofdrol speelt, blaast daar nog even fors voorbij. Achterin legt Porsche namelijk een met twee turbo's uitgeruste 3,8-liter zescilinder die 650 pk en 800 Nm levert. Daarmee heeft de nieuwe 911 Turbo S maar liefst 70 pk en 50 Nm meer dan zijn directe voorganger. Net als bij de vorige generatie 911 is de Turbo S alleen te krijgen met een automatische transmissie, ditmaal een nieuwe achttraps PDK-automaat die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Wie de 911 Turbo S op zijn falie geeft, moet in 2,7 seconden een snelheid van 100 km/h kunnen bereiken. Daarmee wint de nieuwe 911 Turbo S 0,2 seconde ten opzichte van de vorige generatie Turbo S. Indrukwekkender is de tijdwinst op de sprint naar een snelheid van 200 km/h. De nieuwe 911 Turbo S weet die sprint met 8,9 seconden namelijk een seconde eerder af te ronden. Het versnellen houdt pas op zodra het magische getal 330 km/h in het instrumentarium staat.

Uiterlijk

Vanbuiten is de 911 Turbo niet alleen te herkennen aan zijn bumper met grotere luchtinlaten, maar ook aan de rechthoekige uitlaateindstukken, de al genoemde grote achtervleugel en de uitschuifbare voorspoiler. Het spoilerwerk zorgt volgens Porsche voor 15 procent meer downforce ten opzichte van de vorige 911 Turbo S.

De koets van de 911 Turbo S is met een breedte van 1,9 meter 2 centimeter breder dan die van de reeds bestaande 911's. Boven de vooras is de breedte van de auto zelfs 4,5 centimeter toegenomen. Dit houdt natuurlijk verband met de toegenomen spoorbreedte. De 911 Turbo S heeft een heftige achtervleugel voor de nodige neerwaartse druk en is uitgerust met actieve aerodynamica, die zich aanpast aan de rijsnelheid. De wielen hebben aan de voorzijde een diameter van 20 inch, achter meten ze 21 inch. Het is voor het eerst dat de 911 Turbo S wielen in twee verschillende formaten heeft. De banden die om het lichtmetaal zijn gevouwen, hebben voor de maat 255/35R20, terwijl de achterste exemplaren in de maat 315/30R21 zijn uitgevoerd.

Op de optielijst zet Porsche onder meer het Porsche Active Suspention Management-sportchassis, waarmee de 911 onder meer één centimeter dichter tegen het asfalt komt te liggen. Wie bijbetaalt, kan verder een sportuitlaat met kleppen onder zijn 911 Turbo S laten monteren. Het vierwielaandrijvingssysteem is in staat om tot 500 Nm van het totale koppel naar de voorwielen te sturen. De standaarduitrusting omvat onder meer volledig leren bekleding, carbonafwerking en zilverkleurige accenten. De stoelen zijn 18-voudig elektrisch te verstellen en zijn voorzien van stiksels die volgens Porsche een hommage brengen aan de 930.

De nieuwe 911 Turbo S is al te bestellen en staat medio mei bij de Nederlandse Porsche Centra. De 911 Turbo S kost als Coupé € 279.000. Liever de wind door je kruin? Opteer dan voor de € 294.100 kostende Cabriolet.