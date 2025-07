Porsche 911 Speedster lijkt vervolg te krijgen

In 2018 ging het doek van de Porsche 911 Speedster Concept, een extra heftige speciale open variant van de 911. Een jaar later verscheen de productieversie. Nu lijkt Porsche opnieuw bezig met een 911 Speedster. Je ziet het misschien niet direct aan deze testauto, maar vermoedelijk hebben we hier met een als 911 Cabriolet vermomde Speedster te maken.

De gedachte achter dat vermoeden? Nou, we zien hier op het dak na toch vooral een 911 GT3 en de Speedster uit 2019 was ook gebaseerd op de GT3 van de toenmalige generatie. Dikke kans dat er straks achterop weer een grote koolstofvezel klep ligt, met afgedekte rolbeugels. Als hij het kloppend hart van de 911 GT3 heeft, ligt er een 510 pk sterke atmosferische 4.0 zescilinder boxermotor achterin, die mogelijk weer altijd aan een handbak is gekoppeld.

Dat belooft heerlijk open speelplezier. Moeten we alleen nog wel even geduld hebben: als Porsche er weer een verjaardagscadeautje van maakt, dan zetten we in op een onthulling in 2028. Reken maar dat er ook dan weer slechts een beperkt aantal van leverbaar is.