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Porsche 911 Shooting Brake: het moest er ooit van komen

Lars Krijgsman
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De Porsche 911 is er als Coupé en als Cabriolet. Voor wie het beste van twee werelden wil, is de 911 er zelfs als Targa. De Porsche 911 is er nooit als Shooting Brake geweest. Tot nu!

Porsche is heer en meester in het introduceren van varianten. De Panamera was er als liftback én als Sport Turismo; de Taycan heeft die twee carrosserievormen nog steeds. Succesnummer en icoon 911 is er in drie carrosserievormen en in talloze uitvoeringen, waaronder de ronduit opmerkelijke 911 Dakar. Aan een Shooting Brake op basis van de 911 heeft Porsche zich nooit gewaagd. Als Porsche het niet doet, moet een ander het maar doen. Dit is de Porsche 911 Shooting Brake van Indecent Vehicles.

Porsche-aanpasser Indecent Vehicles slingerde onlangs een eerste digitale tekening van een 911 Shooting Brake de wereld in en stelde daarbij de vraag of het iets dergelijks zou moeten maken. Opnieuw stuurt Indecent Vehicles afbeeldingen van een 911 Shooting Brake de digitale ether in. Ditmaal is de vraag niet meer óf er eentje moet komen, maar 'wie de eerste wil hebben'. Inderdaad: de 911 Shooting Brake gaat er komen. Die is niet gebaseerd op de huidige 911, maar op de 911 van de vorige generatie (991). Een shooting brake op basis van een supercar met de motor achterin klinkt niet als erg praktisch. Aan de andere kant: alle litertjes extra bagageruimte zijn mooi meegenomen, al is het maar zeer de vraag of het de klanten daar daadwerkelijk om te doen zal zijn. Daarbij lijkt het erop dat Indecent Vehicles zich de 911 Shooting Brake voorstelt met een bruikbare achterbank. Eerst zien, dan geloven.

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