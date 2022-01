Porsche 911 'Safari' nadert productievorm

Een offroadversie van de Porsche 911 komt steeds dichterbij. Op deze spionagefoto's is de 911 'Safari', zoals het model vermoedelijk kan gaan heten, in zijn meer definitieve gedaante te zien. Daaruit blijken meteen ook enkele hints naar de facelift van de 992.

Porsche heeft de 911 'Safari' al enige tijd in ontwikkeling. Eind 2020 kreeg de spionagefotograaf voor het eerst een vreemd uitziende Elfer voor zijn lens die duidelijk hoger op zijn wielen leek te staan dan het origineel. Vorig jaar doken opgehoogde prototypes van de 911 nog enkele malen op. Nu wordt de avontuurlijke versie van de 911 nog concreter, want het prototype dat nu zijn rondjes doet in de sneeuw wijkt op een aantal punten af van zijn voorgangers en blijkt niet zomaar een verhoogde 911 Carrera 4S.

Om te beginnen is nu goed te zien hoe de spatbordverbreders uit de verf gaan komen. Op eerdere prototypes zaten deze nog met popnagels aan de carrosserie vast, nu lijken ze veel meer één geheel te vormen met de rest van de auto. De spatbordrand is uitgevoerd in het matzwart, wat enigszins lijkt op de aanpak die Porsche hanteert bij de Taycan Cross Turismo. Verder valt de op het oog gefixeerde achterspoiler op. Deze heeft duidelijk een groter vleugeloppervlak dan het exemplaar van de 911 Turbo en zit over de gehele breedte vast aan de motorkap. Het ligt voor de hand dat dit een uniek stijlkenmerk wordt van de 'Safari'.

Twee grote stortkokers van uitlaatpijpen prikken aan de achterzijde door het camouflagemateriaal heen. De achterbumper van de 'Safari' vertoont overeenkomsten met de huidige 911 Turbo vanwege de plaatsing van de uitstroomopeningen aan weerszijden van de achterbumper. Aan de voorkant is de 'Safari' dan weer een mengelmoes tussen verschillende varianten van de 911. De plaatsing van de dagrijverlichting komt meer overeen met die van de Carrera, terwijl de 'neusgaten' die in het kofferdeksel zitten rechtstreeks afkomstig zijn van de GT3. Eén ding lijkt zeker: Porsche probeert met verschillende stijlelementen onderscheid te creëren tussen de 'Safari' en de rest van de enorme waaier aan 911-varianten.

Facelift

De 911 Safari verraadt mogelijk ook al iets over de aanstaande facelift van de 992. In de voorbumper lijken namelijk smallere ledstrips te zitten voor de dagrijverlichting en in de luchtroosters zit voortaan nog maar één lamel die door lijkt te lopen in de rest van de bumper. Dat heeft wel wat weg van de luchtinlaten van de SportDesign-voorbumper van de huidige 911. De koplampunits en achterlichten lijken op het oog ongewijzigd. Spyshots van een prototype van de gefacelifte 911 Turbo lieten daar wat ingrijpendere wijzigingen zien, waarbij de ledstrip aan de achterzijde opgedeeld leek te zijn in meerdere segmenten. Hoe we het 911-gamma na de facelift precies terug gaan zien blijft dus nog even in het ongewis.

Het is nog niet bekend wanneer Porsche de 911 'Safari' en de facelift van generatie-992 officieel aankondigt. Dat de avontuurlijke 911 eraan zit te komen, lijkt nu echter zo goed als zeker.