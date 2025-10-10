Porsche 911 krijgt mogelijk 'Turbo Touring'-versie

Het wachten is nog altijd op de vernieuwde Porsche 911 Turbo, maar er lijkt ook al een derivaat van in de pijplijn te zitten.

Onlangs maakten we kennis de sterkste Porsche 911 ooit: de 911 Turbo S. Het wachten is nog op de reguliere 911 Turbo, die uiteraard ook in de vernieuwingsronde wordt meegenomen, maar er is ook nog een andere versie van in aantocht. Althans, daar lijkt het nu wel op. Op deze foto's zien we een Porsche 911 over de Nürburgring scheuren met enkele Turbo-kenmerken.

Je moet er misschien even de loep voor bij pakken, maar ondanks de camouflage spotten we bredere wielkasten en daarin slim verborgen luchtopeningen. Dat is al reden om aan te nemen dat dit waarschijnlijk in prinipe een Porsche 911 Turbo is, maar er ontbreekt een belangrijk Turbo-kenmerk: de achtervleugel. Het vermoeden is dat dit een mildere Touring-versie van de Turbo is, zoals je die ook van de GT3 hebt. Jazeker, Porsche weet weer een gaatje op te vullen in het 911-gamma.

Vooralsnog is het vooral speculatief, maar gezien Porsches schijnbaar niet te stillen honger naar meer 911's, is de kans groot dat het iets in deze richting wordt. Reken net als bij de Turbo S en waarschijnlijk ook de Turbo op een deels elektrisch geholpen aandrijflijn. De Turbo S heeft maar liefst 711 pk systeemvermogen, dankzij de geblazen 3,6-liter boxermotor en twee elektrisch aangestuurde turbo's. De Turbo en deze 'Turbo Touring' worden natuurlijk een slag minder sterk.