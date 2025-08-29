De nieuwe Porsche 911 GTS is de eerste 911 met T-Hybrid, ondersteuning. Die is gekoppeld aan een unieke benzinemotor en maakt de 911 vooral sneller en gaver, maar er zijn ook nadelen. Bijvoorbeeld als je graag op vliegvakantie gaat, en de auto dan het liefst op Schiphol parkeert.

Jawel: ook een Porsche 911 kan tegenwoordig een hybride zijn. Een hele speciale hybride, dat wel. De auto rijdt nooit elektrisch en bevalt als 911 uitstekend, maar hoe werkt die aandrijflijn ook alweer? Om dat uit te leggen, citeren we graag even uit één van onze eerdere verhalen over de auto:

Maar hoe ziet de nieuwe aandrijflijn eruit? Om te beginnen krijgt de 911 GTS een grotere motor: een 3.6 zescilinder boxer in plaats van een 3.0. Tot veel extra vermogen leidt dit niet, de benzinemotor heeft 485 pk, 5 meer dan de uitgaande GTS. Uitstoot en goede verbranding (lambda is altijd 1, ook bij vollast) was belangrijker. Deze motor is gekoppeld aan Porsches nieuwe achttraps PDK-versnellingsbak en daar is een elektromotor in geïntegreerd die 56 pk (kortstondig zelfs 65 pk) en 150 Nm extra levert voor een systeemvermogen van 541 pk en een koppel van 610 Nm. De stroom voor deze motor wordt niet alleen opgewekt door regenereren, maar ook door een generator die in de turbo is verwerkt. De enkele turbo (in plaats van twee in de vorige GTS) heeft een formaat meloen en tussen de twee schoepenraden zit een elektromotor/generator die niet alleen dient om de turbo op te spoelen voor een extreem snelle gasrespons, maar ook stroom opwekt met de uitlaagasenergie. Hierdoor is er altijd stroom beschikbaar, ook als je langere tijd volgas rijdt zoals op het circuit. De stroom die de turbo dan opwekt, wordt via de PDK-bak teruggeleverd aan de aandrijfijn. Is de stroom niet nodig, dan wordt hij opgeslagen in een compacte 1.9 kWh li-ion accu in de neus. Deze weegt slechts 27 kilo.

In die accu zit ook meteen het probleem, want het blijkt dat die batterij nogal veeleisend is. ‘The Autopian’ wijst ons op de instructies die Porsche zelf in zijn instructieboekje aangeeft voor modellen met de T-Hybrid-aandrijflijn, wat vooralsnog alleen de GTS is. Ook in het Nederlandse instructieboekje staat dat de accu van de T-Hybrid bij voorkeur niet (nooit!) wordt bloodgesteld aan temperaturen van minder dan -20 en meer dan 30 °C. Die ondergrens gaat nog wel, de bovengrens wordt al lastiger voor wie graag op mooie zomerdagen met de 911 rijdt. Porsche geeft als algemene regel ook aan om de auto bij voorkeur niet langdurig in direct zonlicht te parkeren, waarmee de suggestie wordt gewekt dat die hoge temperatuur ín de auto ook al een rol kan spelen als het buiten nog geen 30 graden is.

Twee weken

Maar hier blijft het niet bij. Pas echt lastig wordt het als de auto voor twee weken of langer moet worden geparkeerd. Onderstaande instructies zijn letterlijk gekopieerd uit het instructieboekje:

Voertuig niet met een lege hoogvoltbatterij neerzetten.

Zorg ervoor dat het voertuig niet permanent wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Het wordt aanbevolen om het voertuig in een overdekte garage te parkeren.

Zorg ervoor dat het voertuig zich in een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 20 °C bevindt.

Acculading indien mogelijk regelmatig controleren, of het accuniveau 30 % niet onderschrijdt. Als het laadniveau van de hoogvoltbatterij onder een gedefinieerde drempelwaarde valt, kan de starthulp alleen door een vakgarage uitgevoerd worden.

Dat lees je goed: de auto mag bij langdurig parkeren eigenlijk niet worden blootgesteld aan temperaturen van meer dan TWINTIG graden, ofwel wat het in de zomer eigenlijk altijd is. Parkeren op het vliegveld wordt dus lastig voor wie lief voor de GTS wil zijn, zelfs als je - en dat doe je – bij P3 voor de optionele overdekte garage gaat. De winterzon is trouwens ook al snel problematisch, want een nachtje onder de 0 graden is zelfs met slappe Nederlandse winters geen uitzondering.

Vervolgens is het volgens het instructieboekje zaak om de kleine hoogvoltagebatterij niet onder de 30 procent te laten zakken, omdat ‘de starthulp dan alleen door een vakgarage uitgevoerd kan worden’. Lees: dan moet de auto worden afgesleept naar de dichtstbijzijnde dealer.

Nu is het natuurlijk op zich niet erg of ongebruikelijk dat een sportwagen van hoog niveau wat meer aandacht vereist, maar potentiële GTS-kopers doen er wel goed aan om deze instructies even goed te overdenken. 911’s worden immers niet zelden ‘gewoon’ gebruikt als auto, en daar hoort buiten parkeren bij wat hogere of lagere temperaturen vaak gewoon bij.

Twee maanden

Voor wie de auto puur als speeltje gebruikt, zijn de beperkingen van de accu uiteraard nog iets relevanter. De temperatuurhuishouding in de garage kan dan maar beter goed op orde zijn, en Porsche roept incidentele 911-rijders bovendien op om de accu bij stilstand vanaf een duur van twee maanden vooraf op te laden tot minimaal 80 procent. Dat kan overigens door de auto te rijden in de opgezweepte ‘Sport Plus’-modus. Als je GTS-rijdende buurman straks dus met gierende motor zenuwachtig door de wijk knalt, heb je één troost: waarschijnlijk is de auto straks minstens twee maanden van de straat.