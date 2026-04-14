Wat krijg je als je de Porsche 911 Speedster en de 911 S/T in de blender gooit? Precies: deze Porsche 911 GT3 S/C. Dat is de eerste échte open Porsche 911 GT3, compleet met hoogtoerige boxermotor en altijd voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak.

De laatste Porsche 911 Speedster gebruikte de technische basis van de 911 GT3 en perste al dat moois in een grondig verbouwde koets van een Carrera 4 Cabriolet. In zekere zin was de 911 Cabriolet dus al eerder bekend met GT3-hardware. Nu is er echter een échte open variant met GT3 in de naam. Voor de gelegenheid plakt Porsche daar ook nog eens de toevoeging S/C achter, een variant van de S/T-aanduiding die je vast kent van de lichtgewicht jubileumspecial Porsche 911 S/T. En dat is niet zomaar.

Wat dat in de praktijk betekent: een Porsche 911 Cabriolet met de 510 pk en 450 Nm sterke 4,0-liter grote turboloze en hoogtoerige boxermotor van de 911 GT3. De Porsche 911 GT3 S/C heeft de lichtgwicht voorklep, voorschermen en portieren van de 911 S/T en een zwarte voorruitomlijsting. Het wagengewicht: slechts 1.497 kilo. Net als de 911 S/T is ook de nieuwe open levensgenieter alleen met een handgeschakelde zesbak met korte overbrengingen leverbaar. Wie het pookje kundig bedient, moet de jongste 911-versie in 3,8 seconden op een snelheid van 100 km/h kunnen krijgen. Ja: een 911 Turbo S Cabriolet is sneller, maar minder hardcore dan deze GT3 S/C.

In tegenstelling tot in de andere open 911's moet je het in deze nieuwe dynamische topversie zonder achterbank doen. Ook dat scheelt weer kilo's, evenals het standaard aanwezige PCCB-remsysteem met keramisch-composiete remmerij en de magnesium wielen. Meer gewichtsbesparing komt uit de koker van de kleine lithium-ion accu die vier kilo lichter is dan een conventionele 12v-accu. De onderstelafstelling komt overeen met die van de 911 GT3 met Touring Package, de voorlip en diffuser zijn op hun beurt afkomstig van de 911 GT3.

Ook in het interieur heeft Porsche zijn best gedaan om grammetjes weg te schrapen. Zo is er lichtgewicht vloerbekleding en zijn er uit koolstofvezel opgetrokken deurgrepen in de deurpanelen. Viervoudig verstelbare Sportstoelen Plus zijn standaard; lichtgewicht kuipstoelen met neerklapbare rugleuningen zijn optioneel. We zien zwart leer – ook op de A-stijlen en de zonnekleppen –, een op de achterwand geborduurd GT3 S/C-logo en een met geperforeerd leer bekleed stuurwiel. Helaas voor de liefhebbers: de 911 GT3 S/C heeft geen double bubble-afdekkap achter de hoofdsteunen. Het voordeel daarvan is dat het cabriodakje zich volledig elektrisch laat openen en sluiten. Dat kan bij een snelheid van maximaal 50 km/h in zo'n 12 seconden. Wil je op het gat dat de achterbank achter zich laat spullen vervoeren, en wil je die ook een beetje uit het zicht houden? Dat kan. Porsche levert een opbergbox waar 80 liter aan spul in kan, al voegt die wel 10 kilo aan het wagengewicht toe.

De prijs van de Porsche 911 GT3 S/C volgt spoedig.