Porsche is nog altijd druk bezig met het uitrollen van het hele gamma aan gefacelifte 992.2's en het wachten is nog op de Porsche 911 GT3 RS. Hier zien we 'm voor het eerst in lange tijd voorbijkomen.

Er zijn enkele dingen zeker in het leven: je moet belasting betalen, je gaat ooit dood en Porsche brengt van elke 911 een schier eindeloze stroom aan versies uit. Dit is een autosite, dus we richten ons even op het laatste. De in 2024 gefacelifte huidige generatie van de Porsche 911 wacht nog altijd op een GT3 RS-versie. De reguliere GT3, voor zover je die als regulier kunt omschrijven, is er al wel een tijdje bij. Uiteraard wordt de RS een veel meer op circuitgebruik gerichte broer daarvan, maar er verandert meer ten opzichte van de GT3.

Er gaan al langere tijd geruchten dat we hier geen atmosferische boxermotor voorbij zien komen, maar eentje met een turbo. Voor sommigen is dat wellicht vloeken in de kerk. Porsche zal daar niet wakker van liggen, want reken maar dat ook deze GT3 RS gewoon weer gretig aftrek zal vinden. We gaan er immers van uit dat de turbo er nog een schep vermogen bovenop doet en dat deze 911 GT3 RS daarmee helemaal tot de tanden toe bewapend zal zijn om iedereen het snot voor de ogen te rijden. Het vermogen van 525 pk van de huidige GT3 RS zal ruimschoots overschreden worden en dat in combinatie met een extra lichtgewicht koets en een hele batterij aan aerodynamische slimmigheden. Oef.