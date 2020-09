Porsche 911 GT3 op pad met voorganger

De onthulling van de GT3-versie van de huidige Porsche 911 is haast niet meer dan een formaliteit, want de extra sportieve 911 is al regelmatig amper gecamoufleerd gespot. Ook nu heeft de camouflage-afdeling weinig moeite gedaan om details te verbergen. Niet erg natuurlijk, want het stelt ons in staat om de auto weer eens goed te bekijken. De onderscheidende elementen van de breder op zijn wielen staande GT3 zijn duidelijk: de twee openingen in de voorklep, twee centraal geplaatste uitlaatpijpen in een stevig aangedikte achterbumper en als kers op de taart de McLaren Senna-achtige achtervleugel.

Voordat Porsche er ook werkelijk klaar voor is om de auto aan het grote publiek voor te stellen, mag-ie in zijn thuisland nog even op pad met zijn voorganger. Onze spionagefotograaf trof namelijk twee belangrijke graadmeters voor de nieuwe GT3 in het kielzog van het prototype: de vorige GT3 én de vorige GT3 RS. De naar verluidt zo'n 520 pk sterke boxermotor moet in de kersverse GT3 uiteraard weer nét even beter presteren, dus is een vergelijk met de uitgaande GT3's handig. Dikke kans trouwens dat de 991 GT3 RS er vooral ook bij is voor een vergelijk met de nieuwe GT3 RS. Die werd immers onlangs ook weer (in een vergelijkbare setting) gespot.