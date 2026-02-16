Zeker als je hem lekker dik aankleedt, kun je aan de Porsche 911 van de 964-generatie nog altijd een tijdloos voor de dag komende auto hebben. Ook als Cabriolet ziet hij er nog best fris uit, voor een in principe nog op de oer-911 (uit 1964) voortbordurend model. Het Amerikaanse Singer Vehicle Design doet er regelmatig nog een schepje bovenop bij de 911. Zo ook nu weer, want hier zien we geen gewone 964 Cabriolets. Nee, deze zijn door Singer onder handen genomen om het tijdloze gehalte nog wat te verhogen.

Bij deze voluit Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer geheten creatie begint men met een monocoque van een 964 Cabriolet en wordt er vervolgens een op een zeldzame widebody-kit uit de jaren 80 geïnspireerde koets op gefabriceerd. Daarbij wordt veelvuldig gebruikgemaakt van koolstofvezel en het chassis wordt meteen wat versterkt. Bij een cabriolet van minstens zo'n 36 jaar oud is een beetje meer stijfheid beslist geen overbodige luxe. Singer monteert ook een geheel nieuw elektronisch bedienbaar dak en in het interieur word je onder meer verwelkomd door nieuwe handgemaakte klokken en een duidelijk wat modernere afwerking dan in een originele 964.

Ook onderhuids is er het nodige gebeurd. Het kloppend hart is een atmosferische en luchtgekoelde zescilinder boxermotor die zijn leven ooit ook in een 964 begon, maar Singer en Cosworth hebben er aanpassingen aan gedaan die het vermogen opschroeven naar 426 pk. Zo is het slagvolume nu bijvoorbeeld 4 liter en zijn er vier kleppen per cilinder, bovendien met variabele kleptiming. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak en alle krachten gaan naar de achterwielen. Dat zijn flinke exemplaren, met 18-inch lichtmetaal met centrale wielmoeren. De ophanging is ook onder handen genomen om alle krachten goed te kunnen beteugelen en er is koolstofkeramische remmerij van de partij. De 964 Cabriolet is zo weer helemaal bij de tijd, al moet hij waarschijnlijk ook (zelfs na inflatiecorrectie) een flinke klap meer kosten dan destijds.