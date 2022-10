Porsche 911 Cabriolet gefacelift op pad

Porsche werkt alweer enige tijd aan een facelift voor de 911. Daarbij gaat het, niet geheel verrassend, subtiel te werk. Voor het eerst in lange tijd is er weer een gefacelift testexemplaar opgedoken, deze keer een Porsche 911 Cabriolet in de VS, waarop we met een beetje inzoomen zien wat er verandert. Aan de voorkant valt vooral op dat er rond de luchtinlaten nog het één en ander is afgeplakt. Dat is om te verhullen dat de dagrijverlichting een andere plek krijgt. Naast de overigens wat gegroeide luchtinlaten, om precies te zijn. Tot op heden zitten ze er nog boven bij de 992-generatie van de 911. Hoewel het geen wereldschokkende wijziging is, is het wel mooi voor het eerst in de 911-geschiedenis dat het om verticaal georiënteerde units gaat.

Aan de achterkant moet je de loep er wat eerder bij pakken om te zien wat er gebeurt. Hoewel het één en ander nog verborgen is, zien we al dat er een geheel nieuw ingedeelde achterbumper op de 911 komt. Daarbij rekenen we voorzichtig op hogere en smalle uitstroomopeningen dan nu het geval is. Verder verhuist de kentekenplaat naar een wat hogere plek op de bumper, al zit die plaat nu ook al hoger als er voor het 'SportDesign Pakket' wordt gekozen.

Tenslotte heeft onze fotograaf het interieur van de Porsche 911 Cabriolet vastgelegd. Daar zien we iets opvallends: het lijkt er namelijk op dat het instrumentarium voortaan uit één scherm bestaat. Nu heeft de 911 centraal in het instrumentarium nog een fysiek omlijste toerenteller, maar dat lijkt met de facelift definitief verleden tijd te zijn.

Porsche neemt de tijd met het ontwikkelen van de gefacelifte 911 en het lijkt er op dat we pas ergens in de loop van volgend jaar het eindresultaat te zien krijgen.