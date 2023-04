Porsche 911 Cabrio in het nieuw op de Nürburgring

Porsche stoomt een facelift voor de 911 klaar en deze keer is het de Porsche 911 Cabrio die zich in zijn nieuwe jasje laat zien. Op de Nürburgring-Nordschleife laat de open Elfer zowel de nieuwe neus als kont van de 911 al goed zien.

Je kunt zeggen wat je wil, maar de facelift van de Porsche 911 is geen haastklus. Dat terwijl een 911-facelift doorgaans niet de meest grondige is. Toch is het alweer zo'n anderhalf jaar geleden dat de 992 voor het eerst met camouflageplakkers werd gespot. Inmiddels is duidelijk dat zowel het front als het achterste van de 911 een opfrisser krijgen en dat die twee niet per se tegelijkertijd werden getest. Zo dook er in december 2021 een 911 op met enkel het nieuwe neusje en vorige maand zagen we nog een 911 Turbo waarbij juist alleen de kont gefacelift was. De Porsche 911 Cabrio op deze nieuwe foto's combineert de twee.

Het gespotte exemplaar laat daarmee duidelijk zien wat het totaalpakket aan veranderingen brengt voor de 911. Aan de voorkant kun je rekenen op anders ingetekende luchtinlaten, waarbij de knipperlichten voortaan verticaal georiënteerd op de uiteinden van de bumper zitten. Aan de achterkant van de Porsche 911 Cabrio valt vooral de nog altijd deels afgeplakte verlichting op. Reken op de grootste verandering op de hoeken, want mogelijk loopt de onderste ledbalk daar niet meer in een puntje omhoog en oogt het geheel dus een stukje minimalistischer dan je gewend bent. Wordt het lange wachten nou eindelijk een keer beloond? Waarschijnlijk moeten we nog wachten tot komende zomer voordat Porsche alle geheimen van de opgefriste 911 prijsgeeft.