Porsche 911 (997) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Geleidelijke evolutie: dat is de kern van de Porsche 911, die met zijn iconische silhouet al sinds 1964 een vaste waarde is in het gamma van Porsche. Tot het einde van de jaren 90 bleef het uiterlijk van de 911 in feite hetzelfde, waarbij met name de ronde koplampen een kenmerkend element waren. De 996 bracht daar in 1998 verandering in: niet langer waren de koplampen rond, maar kregen ze een vorm die gekscherend 'spiegelei' werd genoemd. Dat bracht een behoorlijke schok teweeg onder de meeste Porsche-liefhebbers, om nog maar te zwijgen over de introductie van de watergekoelde motor.

Bij de introductie van de 997 in 2004 greep Porsche deels terug op het oorspronkelijke ontwerp van de 911. De luchtgekoelde motor zou nooit meer terugkeren, maar de ronde koplampen maakten tot opluchting van velen hun rentree. De 997 oogde veel moderner dan de 996, hetgeen vooral naar voren kwam in het interieur. Het dashboard oogde aanmerkelijk hoogwaardiger en de afwerking stond op een heel ander niveau. Na vier jaar op de markt te zijn geweest, pakte Porsche de scalpel er in 2008 al bij voor een opfrisbeurt. Aan de voorkant zijn de wijzigingen mild: de 997 kreeg nieuwe bi-xenon koplampen en een iets gewijzigde voorbumper met led-dagrijverlichting. Dat verschil zal nog niet iedereen direct opvallen.

De wijzigingen aan de achterkant van de auto springen meer in het oog. Porsche nam een hap uit de achterlichtunits, waardoor de binnenste hoeken aan de onderkant schuin omhoog lopen. De verlichting zelf maakte plaats voor kleine ledjes. Bij de vierwielaangedreven modellen is het onderscheid nog groter. Bij de 996 had de Carrera 4S van na de facelift een horizontale rode balk die de achterlichten met elkaar verbond, maar bij de pre-facelift van de 997 liet Porsche dat stijlelement achterwege. De 4- en 4S-varianten van de 997 waren alleen te herkennen aan hun 45 mm bredere achterspatborden. Bij de facelift van de 997 bracht Porsche dat onderscheid weer terug, zoals op de slider hierboven te zien is bij de pre-facelift Carrera 4S en de Carrera 4 van de facelift.

Het interieur bleef na de facelift grotendeels hetzelfde, wel monteerde Porsche een nieuw infotainmentsysteem en kon je kiezen voor een SportDesign-stuurwiel. In de 911's met automaat kreeg je bij dat stuurwiel om zelf te kunnen schakelen flippers in plaats van drukknoppen. Over die automaat gesproken: bij de facelift werd de Tiptronic-versnellingsbak bij het grofvuil gekieperd en kwam de PDK-transmissie met dubbele koppeling daarvoor in de plaats. Ook kregen de Carrera, Carrera S en hun vierwielaangedreven equivalenten er na de facelift een beetje extra vermogen bij.

Na de facelift van de 997 werd de waaier aan verschillende 911-varianten overigens nog groter. Op de prijslijst kwamen de GTS-uitvoeringen erbij te staan als aanvulling op het Carrera-aanbod, de Turbo kreeg gezelschap van een nog krachtigere Turbo S. Exclusiever wordt het bij de introductie van extremisten GT3 RS 4.0 en GT2 RS. Andere exclusieve 997-versies die bij de facelift het levenslicht zagen, zijn de Sport Classic en de Speedster. Kortom, meer dan genoeg voer voor de verzamelaar.

Maar dan nu de hamvraag: het origineel, of toch de facelift? Stemmen maar!