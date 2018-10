Porsche 911 993 'Project Gold' verkocht

Twee maanden geleden presenteerde Porsche Classic tijdens de Monterey Car Week, om precies te zijn op het Concours d'Elegance van Pebble Beach, een bijzondere 993. De goudkleurige auto is nu verkocht voor een duizelingwekkende 2,7 miljoen euro.

Zeldzame of zelfs unieke Porsches leveren eigenlijk steevast hoge bedragen op en deze 993 is daarop geen uitzondering. Tijdens een veiling waarbij in totaal 51 auto's de revue passeerden, werd de bijzondere 993 binnen tien minuten afgehamerd voor € 2.743.500. De netto-opbrengst komt daarmee voor Porsche op € 2.589.027 en dat bedrag komt geheel ten goede aan de Ferry Porsche Foundation, een eerder dit jaar opgezette stichting die zich voornamelijk wil gaan inzetten voor jonge hulpbehoevenden in de directe omgeving van de Duitse fabrieken van Porsche. Ook elders worden projecten gesteund.

De Project Gold-993 onderscheidt zich allereerst van reguliere en toch al waardevolle 993 Turbo's door z'n kleur, maar daar blijft het niet bij: het gaat om een zogenaamde restomod. Porsche Classic heeft zichzelf bij de restauratie de kans gegeven om één en ander te moderniseren. Zo is er een volledig nieuwe, luchtgekoelde 3.6-motor die 450 pk levert, terwijl de rest van de auto ook helemaal nieuw is. Het chassisnummer volgt op dat van de laatste originele 993 Turbo, die in 1998 van de band rolde.

Voor z'n miljoenen koopt de nieuwe eigenaar in ieder geval niet het genoegen om met deze auto over fraaie kustwegen te jagen, want helaas is de 'nieuwe-oude' 911 niet straatlegaal. De auto zal daarom hoogstwaarschijnlijk in de collectie van een verzamelaar verdwijnen. Wie achter het net heeft gevist, kan zich troosten met het feit dat Porsche een aantal onderdelen van de gouden 911 beschikbaar stelt voor op andere 993's. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bijzondere aluminium tankdop - jawel - en de zwarte uitlaat.