Porsche 911 '992' voor het weekend op straat

De aanstaande, geheel nieuwe Porsche 911 is al in verschillende vormen gespot, uitgebreid geteast en zelfs door Porsche zelf toegelicht, maar ouderwetse lekkage ontbrak nog aan het rijtje. Daar komt nu verandering in, want dit is de '992' een paar dagen voordat dat de bedoeling was.

Al in februari verscheen er een Porsche online die we destijds als 'mysterieus' omschreven. Met de kennis van nu is duidelijk dat we de binnenkort te onthullen 911 toen al nagenoeg ongecamoufleerd in beeld hadden, en daar zou het niet bij blijven. De auto is sindsdien als coupé en cabrioleten in verschillende versies in gecamoufleerde vorm gespot en naarmate de tijd vorderde had die camouflage steeds minder om het lijf.

Vandaag maken we dan kennis met het definitieve product, al zijn de foto's haarscherp noch talrijk. De nieuwe 911 krijgt een glad achterste met een doorlopende achterlichtbalk en een koelopening boven de motor met opvallende, in lengterichting geplaatste spijlen. De kentekenplaat huist helemaal onderin de achterbumper, tussen de forse uitlaateindstukken.

Wie niet kon slapen van de spanning heeft met deze plaatjes in ieder geval een zoethoudertje totdat volgende week definitief het doek van de 911 gaat tijdens de Los Angeles Auto Show. Dan horen we ook de exacte specificaties, waarin turbomotoren uiteraard een hoofdrol spelen.