Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Porsche 718 verkleed als klassieke Speedster: het beste van twee werelden?

Stärke Speedster is inderdaad een sterke Speedster

1
Stärke Gen 2 Speedster
Stärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 SpeedsterStärke Gen 2 Speedster
Lars Krijgsman

Combineer je maar wat graag het verleden met het heden? Dan is deze Stärke Speedster misschien iets voor jou. Het is inderdaad een sterke Speedster. Wat het ook is: een Porsche 718 met een klassieke koets.

Stärke Motor Company is - hoewel de naam anders doet vermoeden - een Amerikaanse autobouwer die maar wat graag Porsches 718 Boxster verbouwt. Het presenteert de meest recente versie van zijn Speedster: de Gen 2 Speedster. Dat is een Porsche 718 Boxster waarvan het gros van het plaatwerk in de shredder is beland en waar klassieker ogende vormen voor terugkeren.

De Särke Gen 2 Speedster moet zoals zijn naam weggeeft sterk lijken op de klassieke Porsche 356 Speedster. Aan de voorruit en de A-stijlen zie je vanbuiten van ver nog 718-restanten. Wie dichterbij komt, ziet aan het ongewijzigde interieur dat je met een verbouwde 718 te maken hebt. De Gen 2 Speedster is leverbaar met 300 pk sterke 2.0 viercilinder, met een 350 pk sterke geblazen 2.5 liter boxermotor én met een bijna 400 pk sterke atmosferische zescilinder. Ook dat is een boxermotor. Schakelen gaat middels een handbak met zes verzetten of met een zeventraps automaat.

De Stärke Gen 2 Speedster heeft in de Verenigde Staten een vanafprijs van €114.000. Let wel: daar moet je zelf een 718 Boxster bij aanleveren. Wie een kant-en-klaar exemplaar wil kopen, moet omgerekend €160.000 bij Stärke achterlaten.

1 Bekijk reacties
Porsche Porsche 718 Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Porsche 718 RS

Porsche 718 RS

  • 2024
  • 5.309 km
€ 224.950
Porsche 718

Porsche 718

  • 2020
  • 4.041 km
€ 139.900
Porsche 718 RS Weissach

Porsche 718 RS Weissach

  • 2022
  • 11.000 km
€ 194.950

Lees ook

Nieuws
Spyshots Porsche 718 Cayman EV

Porsche kijkt de kunst af bij 'heel goede' Hyundai

Nieuws
Porsche 718 Cayman GT4 RS De Tulp Manthey

Dit is ‘De Tulp’: Porsche 718 Cayman GT4 RS speciaal voor Nederland

Nieuws
Spyshots Porsche 718 Cayman EV

Elektrische Porsche Cayman zet tanden in Nürburgring-Nordschleife

Nieuws
Spyshots elektrische Porsche 718 Cayman

Elektrische Porsche Cayman: hoger gewicht maar ook meer vermogen

Nieuws
Porsche 718 Spyder RS

Stokoude Porsche 718 verkoopt beter dan elektrische Taycan

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.