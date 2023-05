Porsche 718 Spyder RS: 500 pk sterk open spektakelstuk

Vind jij het grootste nadeel van de Porsche 718 Cayman GT4 RS zijn dichte dak? Ook dan hoef je de 500 pk sterke Porsche 718 nog niet vaarwel te kussen. Dit is namelijk de Porsche 718 Spyder RS. Die heeft dezelfde 500 pk sterke zescilinder boxermotor en is daarmee de sterkste open 718 ooit.

Highlights Porsche 718 Spyder RS

500 pk sterke 4.0 zescilinder

Sterkste en snelste open 718 ooit

Met lichtgewicht 'daktentje'

In juli in Nederland

Wie niet helemaal op de hoogte is van de vele versies die Porsche van zijn modellen aanbiedt, begint het ongetwijfeld te duizelen na het werpen van een blik op de Porsche-prijslijsten. Dat Porsche heer en meester is in het bedenken van nieuwe derivaten, bewijst het vandaag opnieuw. Het voegt namelijk weer een nieuwe versie toe aan het leveringsgamma van de 718 Boxster. Maar dat is er niet zomaar een. Het getal op de kentekenplaat van deze splinternieuwe Porsche 718 Spyder RS verraadt al hoe heftig hij gemotoriseerd is.

500 pk. Dat is het vermogen waar de hoogtoerige 4.0 zescilinder boxermotor achter de voorstoelen van de Porsche 718 Spyder RS je op trakteert. De Porsche 718 Spyder RS - waarvan de letters RS staan voor RennSport - is in feite het open alternatief voor de Porsche 718 Cayman GT4 RS en daarmee is het dus de overtreffende trap van wat tot voor kort de sterkste 718 Boxster was: de 420 pk sterke 718 Spyder. De 4.0 die in de Porsche 718 Spyder RS 500 pk en 450 Nm via een PDK-automaat naar de achterwielen pompt is dezelfde atmosferische machine als die achterin de 911 GT3 ligt.

Deze snerpende zescilinder kun je doorjagen tot de toerenteller 9.000 aangeeft. In 3,4 tellen raast de sterkste en snelste open 718 ooit naar een snelheid van 100 km/h. Indrukwekkender nog zijn de slechts 10,9 tellen die de Porsche 718 Spyder RS nodig heeft om vanuit stilstand naar de 200 km/h te katapulteren. Z'n topsnelheid: 308 km/h. Onder de absolute topversie van de 718 Boxster hangt een speciaal rvs-uitlaatsysteem. De 718 Cayman GT4 RS heeft luchtinlaten op de plek waar normaal gesproken de achterste achterruitjes zitten, deze 718 Spyder RS heeft in plaats daarvan naast de hoofdsteunen extra koelopeningen. Een grote spoiler vind je in tegenstelling tot bij de Cayman GT4 RS niet achterop de Spyder RS. Wel heeft de extreemste open 718 ooit een in de bilpartij geïntegreerde ducktail. Ook opvallend zijn de koelsleuven die Porsche in de voorschermen heeft aangebracht.

Net als de 718 Spyder heeft deze nieuwe topversie met RS-toevoeging een gewelfd achterdek en een eenvoudig en lichtgewicht 'tentje' als dak dat je handmatig moet 'installeren'. Deze softtop bestaat uit twee delen die je in de auto zelf kunt opslaan. Het dakje weegt 18,3 kilo, bijna 8 kilo minder dan het exemplaar van de 718 Spyder en zelfs bijna 17 kilo minder dan het exemplaar van overige 718's Boxster. De 718 Spyder RS is voorzien van een met 3 centimeter verlaagd Porsche Active Suspension Management-sportonderstel (PASM) en beschikt onder meer over een mechanisch sperdifferentieel achter.

Geheel volgens Porsches RS-traditie is ook de 718 Spyder RS op een streng dieet gezet. Zo is de voorklep uit met koolstof versterkt kunststof vervaardigd en heeft Porsche minder geluidsisolerend materiaal toegepast. Deurpanelen met treklussen? Van de partij. Onderaan de streep legt de Porsche 718 Spyder RS 1.410 kilo in de schaal. Dat maakt hem 40 kilo lichter dan de 718 Spyder die géén RS-behandeling heeft ondergaan. Hij is zelfs lichter dan zijn dichte Cayman GT4 RS-broer, al is het verschil met 5 kilo niet enorm. Optioneel levert Porsche het Weissach-pakket dat onder meer extra uit koolstofvezel vervaardigde elementen en titanium uitlaateindstukken naar het model brengt. Het stuurwiel heeft een '12-uursmarkering', lichtgewicht kuipstoelen zijn standaard en natuurlijk kom je her en der de nodige Spyder RS-logo's tegen.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet, maar reken maar dat de 718 Spyder RS geen koopje wordt. Dat zal natuurlijk helemaal niemand verbazen. De Nederlandse marktintroductie vindt in juli plaats. Wie een Porsche 718 Spyder RS aanschaft, krijgt er overigens een speciaal met de hand gemaakt horloge bij.