Porsche 718 Cayman GT4 RS is 500 pk sterk monster

Highlights

Eerste RS-model in 718-gamma

Overtreffende trap van de 718 Cayman GT4

500 pk uit atmosferische 4.0 zescilinder

Lichter en bloedsnel

Maart 2022 in Nederland

Als een krankzinnige Nero domineert deze oppermachtige 718 Cayman GT4 RS het 718-gamma. Klaar om de circuits in de fik te zetten lijkt de nieuwe topversie van het 718-gamma in elk opzicht, al heeft de 718 Cayman 718 GT4 RS zijn spectaculaire imago niet alleen aan zijn vermogen te danken.

De 718 Cayman GT4 RS is de eerste Porsche uit de 718-lijn die de magische tweelettercombinatie RS krijgt toebedeeld. De nieuwe scepterzwaaier is gebaseerd op de nu tot subtopper gedegradeerde maar bepaald niet kinderachtige 718 Cayman GT4, een variant met een 420 pk en 420 (430 Nm met PDK) Nm sterke atmosferische 4.0 zescilinder boxermotor. Diezelfde zescilinder vindt z'n weg naar de 718 Cayman GT4 RS, al is hij in de RS-versie behoorlijk krachtiger. De altijd aan een zeventraps PDK-automaat geknoopte boxermotor stampt er in de GT4 RS maar liefst 500 pk en 450 Nm uit. 80 pk en 20 Nm meer dus dan de 718 GT4 zonder RS-toevoeging.

De 4.0 achter de voorstoelen valt maar liefst door te trekken tot 9.000 tpm. Dat belooft een intense bak herrie. Wie die machine goed op z'n falie geeft, moet de 718 Cayman GT4 RS in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen jagen. Ter vergelijking: de non-RS-versie is op de 0-100-sprint 0,5 seconden 'trager'. De topsnelheid van de GT4 RS bedraagt 315 km/h en dat betekent dat -ie de RS-loze GT4 op topsnelheid met een snelheidsverschil van 13 km/h voorbij komt.

Ondanks dat de 718 Cayman GT4 al behoorlijk heftig voor de dag komt, valt deze splinternieuwe RS-versie daar vrij makkelijk van de onderscheiden. Waar de GT4 en alle andere 718 Caymans kleine zijruitjes heeft, heeft de 718 Cayman GT4 RS extra luchtinlaten. Verder zien we in de 'voorklep' en op de voorschermen koelopeningen en zijn de aerodynamische extraatjes met name op de hoeken van de voorbumper op de RS-versie een slag groter. Daarnaast geeft Porsche de 718 Cayman GT4 RS een zogenoemde 'zwanenhals' achterspoiler zoals grote broer 911 GT3 RS die ook heeft. Het aangepaste spoilerwerk levert de auto tot 25 procent meer neerwaartse druk op dan dat van de GT4. Meer aanpassingen? Zeker. Porsche geeft z'n nieuwe RS-kind aangepaste dempers, veren en stabilsatorstangen en zegt dat dat het chassis nog een tandje stijver is dan dat van de GT4. Dat belooft wat.

De voor Rennsport staande afkorting RS brengt geheel volgens traditie ook een gewichtsreductie met zich mee. De 718 Cayman GT4 RS is 35 kilo lichter dan de GT4 waarop hij is gebaseerd. Dat lagere gewicht is onder meer mogelijk door de komst van diverse uit met koolstofvezel versterkte kunststof delen zoals de motorkap en de voorschermen. Porsche heeft daarnaast 'lichtgewicht tapijt' toegepast en heeft op de toepassing van geluidsisolerend isolatiemateriaal bespaard. De achterruit is van lichtgewicht glas en ook de deurpanelen met treklussen van textiel en bagagenetjes in plaats van opbergvakken schelen de nodige grammetjes.

Effect

Hebben die extra pk's en dat lagere gewicht ten opzichte van de 718 Cayman GT4 wel effect? Jazeker. Ontwikkelingscoureur Jörg Bergmeister heeft met de 718 Cayman GT4 RS namelijk een ronde op de 20,6 kilometer lange Nordschleife van het Duitse circuit afgelegd, in 7 minuten en 4,51 seconden. Om dat in perspectief te zetten: de 718 Cayman GT4 zonder RS-toevoeging die voorheen de absolute topversie van het 718-gamma was, was op het Eifel-circuit maar liefst 23,6 seconden 'langzamer'.

Nog niet tevreden? Vink op de optielijst dan het Weissach-pakket aan dat onder meer titanium uitlaateindstukken, een titanium rolkooi en diverse uit koolstofvezel vervaardigde extraatjes naar de 718 Cayman GT4 RS brengt. Wie tot het gaatje wil gaan, kan alleen in combinatie met het Weissach-pakket voor speciale 20-inch en uit magnesium vervaardigde wielen krijgen. Voor het échte circuitwerk heeft Porsche direct de 718 Cayman GT4 RS Clubsport klaarstaan, de alleen voor circuitgebruik bestemde variant die volgend jaar tijdens talloze races in actie te zien zal zijn. Prijzen van de 718 Cayman GT4 RS zijn nog niet bekend. Wel meldt Porsche dat de allesovertreffende 718 Cayman vanaf maart 2022 bij de dealers staat.