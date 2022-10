Porsche: 2 procent meer auto’s, 40 procent meer winst

In de eerste negen maanden van 2022 leverde Porsche wereldwijd in totaal 221.512 auto’s af. Dat is zoals gezegd 2 procent meer dan in dezelfde periode in 2021, maar aan de financiële kant van de zaak zijn er betere resultaten te zien. Met een omzet van €26,74 miljard is er op dat vlak al sprake van 15,7 procent groei. De operationele winst pakt nog gunstiger uit. In plaats van €3,59 miljard bleef er na het tellen van alle centen nu €5,05 miljard over, oftewel 40,6 procent meer dan vorig jaar.

Dat heeft deels te maken met de successen van een voor autoliefhebbers wellicht wat minder interessante tak van Porsche, namelijk Porsche Financial Services. Dat zijn winst met 32,7 procent stijgen, maar toch zijn er ook op autogebied goede verklaringen te vinden. Zo verkocht Porsche 9 procent méér 911’s, een auto die naar verluidt een gezonde winstmarge heeft. De iconische Porsche (of kortweg ‘dé Porsche’) legt het qua verkoopaantallen weliswaar af tegen de SUV’s uit het gamma, maar levert toch nog altijd een significante bijdrage.

In totaal gingen er 30.611 911’s over de toonbank. Daarmee is dit model populairder dan de Panamera, waarvan Porsche er 25.452 wist te slijten. De elektrische Porsche Taycan doet het met 25.073 stuks nauwelijks slechter, maar zou volgens Porsche veel beter kunnen scoren als het bedrijf aan alle benodigde onderdelen had kunnen komen. De orderportefeuille is vol, dus voorlopig verkoopt Porsche zoveel Taycans als het kan leveren. De 718-modelreeks, bestaande uit de 718 Boxster en 718 Cayman, is bij Porsche het minst in trek. In totaal werden er 14.003 verkocht. De Macan doet het ondanks zijn leeftijd nog altijd uitstekend en leverde voor Porsche 59.769 klanten op. Daarmee hoeft hij slechts zijn meerdere te erkennen in de grotere Porsche Cayenne, die verdeeld over twee carrosserievarianten goed was voor 66.769 exemplaren.