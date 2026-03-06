Ga naar de inhoud
Populaire Volvo XC60 vernieuwd: mag met minder pk's nog jaren mee

Schoner, maar ook minder sterk

Volvo XC60
Lars Krijgsman
Ook de Volvo XC60 ontkomt niet aan een grondige technische ingreep om hem klaar te stomen voor de strengere emissienormen die per november ingaan. Met minder vermogen, maar ook minder uitstoot is de XC60 klaar voor de volgende jaren.

Net als bij grote broer Volvo XC90 wordt de techniek van de plug-in hybride Volvo XC60 grondig herzien. Niet zomaar. Net als de Volvo XC90 van het nieuwe modeljaar is ook de Volvo XC60 van modeljaar 2027 klaar voor de Euro 7-emissienorm die in november van kracht wordt. Om de uitstoot terug te dringen, zijn de plug-in hybride aandrijflijnen van de Volvo's herzien. Ook bij de XC60 betekent dat: minder uitstoot, minder pk's.

De viercilinder benzinemotoren van zowel de T6 als T8 geheten plug-in hybride aandrijflijnen zijn stevig aangepast en lopen voortaan volgens de zuinige Miller-cyclus. De benzinemotor in de XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid levert voortaan 179 pk en 280 Nm in plaats van 243 pk en 350 Nm. De elektromotor krijgt er pk's bij en brengt in de T6 voortaan 156 pk in plaats van 145 pk op de been. Het nieuwe systeemvermogen is vastgesteld op 335 pk. Daarmee is de T6 15 pk minder sterk dan voorheen (350 pk). Het nieuwe gemiddelde verbruik: 2,7-3,5 l/100 km. Minder dus dan de 2,8-3,8 l/100 km die de T6 eerder verbruikte.

De voorheen 455 pk sterke T8 AWD Plug-in Hybrid is - net als in de XC90 - nu 406 pk sterk. Het gemiddelde verbruik van deze aandrijflijn daalt van 2,9-3,8 l/100 km naar 2,7-3,5 l/100 km.

Kleiner nieuws: elektrische neerklapbare hoofdsteunen zijn voortaan niet meer standaard op instapuitvoering Essential. De nieuwe basiskleur is voortaan Ice White Solid en Volvo voegt nieuwe Metal Mesh geheten aluminium inleg voor het interieur toe aan de optielijst. De prijzen zijn niet veranderd.

Prijzen Volvo XC60 modeljaar 2027 - maart 2026

VermogenUitvoeringVanafprijs
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkEssential€61.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkCore€65.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkBusiness Edition€66.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkPlus - Bright€70.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkPlus - Dark€70.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkPlus - Black Edition€73.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkUltra - Bright€75.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkUltra - Dark€75.995
T6 AWD Plug-in Hybrid335 pkUltra - Black Edition€77.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkPlus - Bright€73.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkPlus - Dark€73.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkPlus - Black Edition€76.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkUltra - Bright€78.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkUltra - Dark€78.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkUltra - Black Edition€80.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkUltra - Bright Executive Edition€79.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkUltra - Dark Executive Edition€79.995
T8 AWD Plug-in Hybrid406 pkUltra - Black Edition Executive€79.995
Plaats een reactie
Volvo Volvo XC60

