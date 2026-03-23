Populaire Skoda Elroq en Enyaq vernieuwd en krijgen goedkopere LFP-accu's

Nu met frunk!

Skoda Elroq en Enyaq
Lars Krijgsman
De Skoda Elroq en de Skoda Enyaq zijn vernieuwd. De instapversies krijgen nieuwe en goedkopere accu's. Maar daar blijft het niet bij.

Eerder dan de Volkswagens en Skoda's waar de Ford Explorer en Capri hun platform en dus techniek mee delen, kreeg het Ford-duo varianten met LFP-accu's. Nu maken ook de populaire Skoda Elroq en de Skoda Enyaq kennis met deze goedkopere accu's. Zowel de Skoda Elroq 60 als Enyaq 60 verruilen hun NMC-accu's voor LFP-exemplaren.

De 204 pk sterke Skoda Elroq 60 en Enyaq 60 hadden een 59 kWh (netto) NMC-accu. Vanaf nu krijgen die versies een LFP-accu met een netto-capaciteit van 58 kWh. Wat de komst van de nieuwe accu voor de 170 pk sterke Elroq 50 met 52 kWh (netto) accu betekent, is nog niet helder. Bij de Ford Capri en Explorer werd de 170 pk sterke instapper onlangs vervangen voor een 190 pk sterke versie met de nieuwe LFP-accu. De actieradius van de vernieuwde Elroq 60 en Enyaq 60, is nog niet bekend. Snelladen kan met 105 kW. De andere varianten (85 en RS) behouden hun 77 kWh accu.

Er is meer nieuws. De interface van het infotainmentsysteem is vernieuwd, je kunt het tweetal voortaan met je smartphone ontgrendelen en de SUV's hebben voortaan standaard vehicle-to-load (V2L) dat het mogelijk maakt om elektrische apparaten op te laden. In de bagageruimte tref je voortaan een 230v-aansluiting. One-pedal driving is herzien en biedt in B-stand nu de keuze uit twee niveaus van regeneratief remmen. Het is met one-pedal driving nu ook mogelijk om volledig tot stilstand te komen.

De Skoda Elroq en Enyaq hebben voortaan een frunk!

Ook interessant: de Elroq en Enyaq hebben voortaan een kleine bagageruimte onder de voorklep. Een zogenoemde frunk dus. Die is 21 liter groot. De voorklep wordt daarbij voorzien van gasveren.

Prijzen en uitgebreide specificaties voor de Nederlandse markt, volgen spoedig.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Skoda Enyaq iV 80 Sportline|91% SOH|BLACK EDITION|CARPLAY|CAMERA|ACC|STOEL+STUURVERWARMING|ORG.NL|NAP|INCLUSIEF BTW|1e EIGENAAR|

Skoda Enyaq iV 80 Sportline|91% SOH|BLACK EDITION|CARPLAY|CAMERA|ACC|STOEL+STUURVERWARMING|ORG.NL|NAP|INCLUSIEF BTW|1e EIGENAAR|

  • 2022
  • 97.647 km
€ 28.850
Skoda Enyaq iV 80 | Panoramadak | Adaptieve Cruise | Stuur en Stoelverwarming | SOH WAARDE 93%

Skoda Enyaq iV 80 | Panoramadak | Adaptieve Cruise | Stuur en Stoelverwarming | SOH WAARDE 93%

  • 2021
  • 113.639 km
€ 25.700
Skoda Enyaq iV 80 FIRST EDITION HIGH PANODAK VOL-LEDER NAVI CAMERA360 APPLE-CARPLAY LED 22 INCH-LMV PDC

Skoda Enyaq iV 80 FIRST EDITION HIGH PANODAK VOL-LEDER NAVI CAMERA360 APPLE-CARPLAY LED 22 INCH-LMV PDC

  • 2021
  • 147.132 km
€ 22.900

PRIVATE LEASE Skoda Enyaq

INFO

