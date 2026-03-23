Eerder dan de Volkswagens en Skoda's waar de Ford Explorer en Capri hun platform en dus techniek mee delen, kreeg het Ford-duo varianten met LFP-accu's. Nu maken ook de populaire Skoda Elroq en de Skoda Enyaq kennis met deze goedkopere accu's. Zowel de Skoda Elroq 60 als Enyaq 60 verruilen hun NMC-accu's voor LFP-exemplaren.

De 204 pk sterke Skoda Elroq 60 en Enyaq 60 hadden een 59 kWh (netto) NMC-accu. Vanaf nu krijgen die versies een LFP-accu met een netto-capaciteit van 58 kWh. Wat de komst van de nieuwe accu voor de 170 pk sterke Elroq 50 met 52 kWh (netto) accu betekent, is nog niet helder. Bij de Ford Capri en Explorer werd de 170 pk sterke instapper onlangs vervangen voor een 190 pk sterke versie met de nieuwe LFP-accu. De actieradius van de vernieuwde Elroq 60 en Enyaq 60, is nog niet bekend. Snelladen kan met 105 kW. De andere varianten (85 en RS) behouden hun 77 kWh accu.

Er is meer nieuws. De interface van het infotainmentsysteem is vernieuwd, je kunt het tweetal voortaan met je smartphone ontgrendelen en de SUV's hebben voortaan standaard vehicle-to-load (V2L) dat het mogelijk maakt om elektrische apparaten op te laden. In de bagageruimte tref je voortaan een 230v-aansluiting. One-pedal driving is herzien en biedt in B-stand nu de keuze uit twee niveaus van regeneratief remmen. Het is met one-pedal driving nu ook mogelijk om volledig tot stilstand te komen.

Ook interessant: de Elroq en Enyaq hebben voortaan een kleine bagageruimte onder de voorklep. Een zogenoemde frunk dus. Die is 21 liter groot. De voorklep wordt daarbij voorzien van gasveren.

Prijzen en uitgebreide specificaties voor de Nederlandse markt, volgen spoedig.