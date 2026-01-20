De Kia Niro is in Europa een van de dikste en dus belangrijkste pijlers waar het Kia-imperium op leunt. Een belangrijk moment breekt aan. De Kia Niro is namelijk grondig vernieuwd.

Kia houdt niet van het halve werk. Het gaf de Seltos onlangs een facelift die zo ingrijpend was, dat het merk sprak van een generatiewissel. Nu ondergaat de populaire Kia Niro een vergelijkbare behandeling. Het uiterlijk wordt flink vernieuwd en ook in het interieur hanteren de Koreanen fanatiek het penseel der vernieuwing.

De vernieuwde Kia Niro - vooralsnog alleen te zien als hybride Niro HEV - krijgt een volledig nieuw front. De nieuwe koplampen zijn verticaal georiënteerd en hebben een fonkelnieuwe indeling, uiteraard volgens Kia's Star Map-concept. De bovenste koelopening maakt plaats voor een dicht stuk kunststof, lager in de neus vinden we een in twee delen verdeelde grille.

Aan de achterzijde zijn de restanten van het originele ontwerp goed zichtbaar, al is hier ook vrijwel alles vernieuwd. De achterlichten zijn volledig nieuw en doen zelfs enigszins denken aan die van de kleinere Hyundai Bayon. Ze lopen aanzienlijk minder ver de C-stijl in. Over die C-stijl gesproken: die is niet meer in contrasterend zwart uitgevoerd, de holle ruimte erachter is daarbij zelfs verdwenen. Veel nieuw plaatwerk dus, wat voor een facelift niet vanzelfsprekend is. Tijdens het bijschaven van de Niro is ook de achterklep volledig vernieuwd. Die is opmerkelijk vrij van invulling. De kentekenplaat die hier voorheen zat, verhuist een verdieping omlaag naar de achterbumper. Uiteraard introduceert Kia ook nieuwe lichtmetalen wielen en een handjevol nieuwe kleuren.

In de Kia Niro zien we een bekend dashboard, al hebben de Koreanen zich ook hier niet van het aanbrengen van wijzigingen kunnen weerhouden. We zien een nieuw stuurwiel en het paneel waarin zowel instrumentarium als infotainmentscherm zijn ondergebracht, is anders van vorm. De ventilatieroosters in de middenconsole zijn voortaan geïntegreerd in in een nieuw horizontaal sierelement dat de volledige breedte van het dashboard beslaat. Verder lijkt de zwarte pianolak in de middentunnel plaats te hebben gemaakt voor matte afwerking. Dat scheelt vlekken.

Uitgebreide informatie geeft Kia nog niet vrij en dus moeten we het voorlopig met deze foto's doen. In maart beleeft de grondig vernieuwde Niro zijn debuut.

Kia Niro in Nederland

De Kia Niro was in 2024 met afstand de populairste nieuwe Kia van Nederland. Hij wist zelfs de Picanto - die in 2023 de populairste Kia was - voor te blijven. Vorig jaar moest de Niro echter zowel de Picanto als de Kia EV3 voor zich dulden. De EV3 heeft natuurlijk een hap uit de verkopen van de Kia Niro Electric genomen. Lang was de Sportage overigens de grote broer van de Niro. Dat blijft hij, maar tussen de Niro en de Sportage nestelt zich straks deze fonkelnieuwe Seltos.

