Populaire Kia EV3 nu ook met vierwielaandrijving en 265 pk

De Kia EV3 is niet meer zo'n hardloper als vorig jaar, maar weet nog altijd hordes kopers te vinden. Met een nieuwe aandrijflijn spreekt de elektrische Kia mogelijk een nieuwe kopersgroep aan. De populaire Kia EV3 is er nu namelijk ook met vierwielaandrijving!

Tot voor kort was de Kia EV3 in Nederland altijd een voorwielaandrijver. Hij was er alleen met een 204 pk sterke elektromotor en een 58,3 kWh of 81,4 kWh groot accupakket. Vanaf nu is de Kia EV3 met de grote accu er ook met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. Die Kia EV3 AWD is met een systeemvermogen van 265 pk en 385 Nm ook een stuk sterker dan de reeds bestaande varianten.

De Kia EV3 AWD is leverbaar vanaf de Plus-uitvoering en kost minimaal €45.395. Daarmee is hij €3.000 duurder dan een verder gelijk uitgevoerde EV3 met 81,4 kWh accu en voorwielaandrijving. De Kia EV3 AWD snelt vanuit stilstand in 6,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Dat maakt het - tot de komst van de EV3 GT - de rapste EV3 die je in Nederland kunt bestellen. Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Kia EV3 AWD een actieradius van 572 kilometer.

De extra elektromotor maakt de EV3 AWD zwaarder. Met een wagengewicht van 1.895 kilo is hij 90 kilo zwaarder dan de EV3 met grote accu en voorwielaandrijving. Het maximum trekgewicht ligt met 1.500 kilo hoger dan dat van elke andere versie. Verschil moet er zijn.

