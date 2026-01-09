2026 is begonnen en dat betekent dat er weer allerlei soorten lijstjes over 2025 worden gepubliceerd. Met top 10-overzichten van de populairste occasions en gebruikte EV’s doet deze website daar vrolijk aan mee. Bekijken we beide overzichten, dan valt op dat alle vermelde occasions al een of meerdere malen in deze rubriek schitterden, op één na: de Tesla Model Y. Daarom geven we daar deze week aandacht aan.

Met het huidige barre winterweer komt zo’n efficiënte EV als de Tesla Model Y goed van pas, want als er iets is waar elektrische auto’s gevoelig voor zijn, dan zijn het wel weersomstandigheden die een aanslag op het rijbereik betekenen - en da’s weer niet goed voor de gemoedsrust van bestuurder (en passagiers). Zo’n model Y zorgt dan niet meteen voor stress, maar hoe doet de tweeling Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 het? Ons budget: 26 tot 28 mille.

Tesla Model Y - 2022 - 123.390 kilometer - € 26.999

Het was de meest gekentekende auto in 2023 en 2024; de Tesla Model Y. In 2021 maakte -ie z’n debuut, en dat betekent dat de elektrische Amerikaan langzamerhand de occasionmarkt bestormt. Deze Tesla Model Y is daarvan een van de goedkopere, wanneer we een niet al te ervaren exemplaar wensen. De R-154-TR is afkomstig van de eerste eigenaar en wordt aangeboden inclusief een jaar Bovag-garantie en afleveringsbeurt. Tevens is het de instapper van de Y-range, maar veel tekort kom je niet. Laat je alle 299 pk op de achterwielen los, dan sprint -ie in nog geen 7 tellen naar de 100 om pas bij 215 km/h het bijltje erbij neer te gooien. Een opgegeven verbruik van 15,7 kWh per 100 kilometer zorgt ervoor dat je na 455 kilometer zonder prik zit. De Zuid-Koreaanse opponenten houden het langer vol, maar hebben dan ook een grotere accu aan boord. Dat betekent dat AC-laden van 20% naar 80% ongeveer een uur korter duurt (3:36 uur tegenover 4:21 uur voor de Ioniq 5 en 4:38 uur voor de EV6). Aan de (Tesla-)snellader ben je juist twee minuten meer kwijt, omdat deze Y (al) piekt bij 170 kW (Ioniq 5: 233 kW, EV6: 240 kW). Evenzogoed is 20 minuten vlot genoeg.

De Model Y is een soort opgeblazen Model 3 en daar profiteren met name de achterpassagiers van - er is volwaardige ruimte voor vijf personen plus hun bagage. Net als het exterieur is de cabine wars van veel franje. Bedieningsorganen zijn tot het minimum uitgebannen: je hebt het stuur, de knoppen daarop en de stengels erachter. Verder regel je vrijwel alles via het centrale, horizontale aanraakscherm. Het kost weinig moeite om je door de hoofdzakelijk logische menu’s te bewegen, al moet je wel altijd kijken wat je doet. Er is namelijk veel aan boord, ook als het gaat om veiligheidsvoorzieningen. Op de weg toont de Y een dynamische inborst. Koersvastheid en bochtgedrag zijn boven alle twijfel verheven en ook de afstemming van veren en schokdempers is in balans.

Signalement

Merk Tesla

Type Model Y

Bouwjaar december 2022

Kilometerstand 123.390

Vraagprijs € 26.999

Waar te koop? Vakgarage De Wit, Nieuwerkerk a/d IJssel

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 220 kW/299 pk

Max. koppel 420 Nm

Leeggewicht 1.884 kilo

Bagageruimte 854 l/2.158 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 15,7 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 6,9 s

Topsnelheid 217 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Hyundai Ioniq 5 73 kWh Style - 2021 - 91.665 kilometer - € 27.950

Een jaartje ouder dan de Model Y, maar met een beduidend lager jaarkilometrage (en daardoor wellicht minder aan de snellader gestaan, wat gunstig is als het gaat om accudegradatie) is deze Hyundai Ioniq 5 die net als de Amerikaan bij een universeel autobedrijf wacht op z’n tweede baasje. Hier zit echter zes maanden Bovag-garantie bij de vraagrijs inbegrepen.

Daar waar de Model Y vloeiend is vormgegeven, is de Ioniq 5 veel hoekiger. Het lijkt een hatchback, maar sta je ernaast, dan is -ie toch echt een maatje groter en wordt daardoor als SUV gekwalificeerd. Her en der zijn retro-elementen aangebracht, maar toch oogt -ie tijdloos en zelfs wat science fiction-achtig. Hoe dan ook, de vorm van de Ioniq 5 zorgt voor zeeën van ruimte achterin, voor zowel hoofd als benen (voorin zit je een beetje op de bok). Ook de kofferbak is royaal, terwijl vooraan een frunk is aangebracht waarin de laadkabel een plekje vindt. Ondanks de uiterlijke verschillen tussen dit trio, schelen ze qua gewicht slechts 1 kilo en mogen ze allemaal geremd 1.600 kilo trekken (ze hebben dan ook alle drie een trekhaak aan boord). Binnenin is het iets gezelliger dan in de Model Y, mede door de aanwezigheid van echte knoppen. Toch is de totale ergonomie in de Model Y net wat beter: je moet uit je stoel om het scherm rechts van het stuur goed te kunnen bedienen.

Hyundai mag dan meer op comfort mikken dan concerngenoot Kia, maar de Ioniq 5 bezit evengoed een uitstekende wegligging. Hoewel de auto vrij hoog is, voel je het lage zwaartepunt. De besturing is licht en direct genoeg en de EV voelt geen moment week aan. Er is te weinig feedback om te spreken van enige vorm van dynamiek, maar het is beslist niet zo dat het onderstel schrikt van abrupte koerswijzingen.

Deze Style behoort tot de eenvoudigere uitvoeringen, toch kom je in de N-276-KB niets tekort.

Signalement

Merk Hyundai

Type Ioniq 5 73 kWh Style

Bouwjaar november 2021

Kilometerstand 91.665

Vraagprijs € 27.950

Waar te koop? Roubos Auto’s, Dussen

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 160 kW/217 pk

Max. koppel 350 Nm

Leeggewicht 1.885 kilo

Bagageruimte 527 l/1.587 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 16,8 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 7,4 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Kia EV6 77,4 kWh Plus - 2021 - 107.391 kilometer - € 25.600

Als Hyundai’s Ioniq 5 en de Kia EV6 concernbroeders zijn, dan zijn de hierboven geportretteerde Ioniq 5 en deze Kia EV6 wellicht tweelingbroers, want allebei zijn ze in november 2021 op Nederlands kenteken gezet! Toch zijn ze onderhuids niet helemaal gelijk, want de EV6 heeft al de iets grotere accu van 77,4 kWh. Daarnaast is de Kia iets sneller en een stukje zuiniger. Het opgegeven verbruik van 16,5 kWh zorgt voor een actieradius van 528 kilometer (Ioniq 5: 481 kilometer). In deze winterse omstandigheden haal je dat waarschijnlijk niet, wat de aanbieder er niet van heeft weerhouden om ‘m in een pak sneeuw te fotograferen. De N-458-KT is eveneens afkomstig van de eerste eigenaar, de auto geniet nog fabrieksgarantie en er wordt een SoH-waarde van nog immer 100 procent opgegeven. Klinkt veelbelovend!

De EV6 is dynamischer geboetseerd dan de Ioniq 5, maar daardoor ook minder tijdloos. Bovendien komen de passagiers op de achterbank eerder met hun kruinen tegen het dak (voor de rest is er plenty interieurruimte). Eenmaal binnen valt op dat het interieur ook geheel afwijkt van z’n familielid. Het multimediasysteem zet geen nieuwe maatstaven in gebruikssnelheid, maar functioneert bovengemiddeld. Er is voldoende aflegplek voor allerlei spulletjes. Kortom: een ruime, keurig verzorgde cabine.

Z’n uiterlijk maakt de EV6 waar met z’n rijeigenschappen. Die zijn zonder meer dynamisch, bijna op Model Y-niveau. Gelukkig is daarbij het comfort niet vergeten. Er zit voldoende rust in de auto, wat ‘m zowel geschikt maakt als gemoedelijke vakantievervoerder als kompaan voor vlotte ritten op bochtige (berg)wegen. Wat dat betreft, houdt -ie het midden tussen de andere twee. Over vakantie gesproken; met 480 liter biedt deze Zuid-Koreaan standaard de minst grote bagageruimte. Voorin is weliswaar een frunk, maar die is vrij compact. Ook met de achterbank neergeklapt moet de Kia de andere twee ruim voor laten gaan. Dat is inherent aan de (soms wat wilde) vormgeving van deze eveneens prima allrounder.

Signalement

Merk Kia

Type EV6 77,4 kWh Plus

Bouwjaar november 2021

Kilometerstand 107.391

Vraagprijs € 25.600

Waar te koop? Autobedrijf Favoriet, Vaassen

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 168 kW/229 pk

Max. koppel 350 Nm

Leeggewicht 1.885 kilo

Bagageruimte 480 l/1.260 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 16,5 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 7,3 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie SUV’s om 2026 elektrisch te beginnen, maar welke?

Met ons budget zet je een behoorlijk forse elektrische SUV voor je huis. De Model Y is het meest dynamisch en efficiënt, maar is (als merk) gezien de vele reacties op Tesla-berichten op onze website niet geheel onomstreden, wat voor een groot deel te maken heeft met de strapatsen van topman Elon Musk. Ben je comfortliefhebber, dan kun je sowieso beter de Model Y links laten liggen en voor een Hyundai Ioniq 5 gaan. Zoek je de gulden middenweg, dan is daar de Kia EV6. Welke elektrische SUV spreekt jou het meest aan?