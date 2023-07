Pontiac Solstice (2006) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Decennialang was Pontiac niet weg te denken uit het Amerikaanse autoaanbod, maar alweer zo'n dertien jaar geleden hield het merk op te bestaan. De Pontiac Solstice was het laatste wapenfeit. Een auto die we hier in Nederland niet zo goed kennen, maar toch ook weer wel.

Het is een bijzondere verschijning, zo'n Pontiac Solstice. Niet alleen vanwege zijn lijnenspel, maar ook omdat het een zeldzame auto is in Nederland. We hebben hier immers te maken met een auto die nooit voor ons bedoeld was. Toch was het echter geen onbekende: de (ook al haast In het Wild-waardige) Opel GT was namelijk de Europese broer van deze sportieve tweedeurs van General Motors. In Noord-Amerika had de Solstice overigens nog een andere broer: de sterk op de Opel GT lijkende Saturn Sky. Daarmee was de familie nog niet compleet, want je had ook de obscure Daewoo G2X nog. Die leek net als de Saturn Sky sprekend op de Opel GT.

De Pontiac Solstice was dus de enige van de vier die een uniek voorkomen kreeg. Gelukkig ook eigenlijk maar, anders was het einde van Pontiac nog wat tragischer geweest dan het al was. Met de Solstice eindigde het in elk geval nog met een knaller. Het was immers een weliswaar wat opmerkelijk gelijnde maar leuke auto om mee af te sluiten. Dit exemplaar staat er bovendien knap bij, zo met zijn bijzondere groene kleurtje, zilvergrijze accenten en knappe wielen. Net even wat sprekender dan de Solstice op Amerikaans kenteken die we drie jaar geleden te gast hadden in In het Wild.

Dit door collega Joost Boers gespotte exemplaar staat niet alleen op Nederlands kenteken, maar heeft zelfs alleen Nederlandse eigenaren gehad. Begin 2006 is hij hier splinternieuw van de boot komen rollen en voorzien van zijn eerste en vooralsnog enige kenteken. In tegenstelling tot de eerder gespotte Solstice is dit geen GXP. Het is dus niet de sterkste versie met de 264 pk sterke 2.0 viercilinder turbomotor in de neus, maar die met de 173 pk sterke atmosferische 2.4 vierpitter. Daarmee is het vooral een lekkere vlotte cruiser en niet zozeer een sportief feestje zoals de GXP. De zomer is in volle gang, dus wij snappen wel dat deze Solstice zich nu lekker met open dakje laat zien. Op naar meer zonnige kilometers!