Politie gaat grootschalig en automatisch appende bestuurders pakken

De politie is sinds een paar jaar in de weer met slimme camera's die kunnen registreren of iemand met de telefoon in de hand achter het stuur van een auto zit. Er zijn ook camera's die het werk bijna helemaal van A tot Z zelf aankunnen en daar worden er nu tientallen van aangeschaft.

Automobilisten die al rijdend op hun telefoon kijken, zijn vanaf volgend jaar veel vaker de klos. Politie en Openbaar Ministerie kopen tientallen nieuwe camera’s die dankzij slimme software via de voorruit kunnen ‘zien’ of een bestuurder een mobieltje in de hand heeft. De camera’s komen verspreid door het hele land te staan en zijn verplaatsbaar. Ze kunnen wekenlang zelfstandig op een traject controleren, agenten zijn daarbij niet meer nodig. De foto’s van mogelijke overtredingen worden direct doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Daar beoordeelt een medewerker of iemand daadwerkelijk een mobiele telefoon in de hand heeft en als dat het geval is, volgt een boete van €380.

Elke politieregio beschikt nu ook al over camera's waarmee bellers achter het stuur op heterdaad kunnen worden betrapt, maar die moeten nog worden bediend door een agent. Dit nieuwe systeem kan, net als een flitspaal, onbewaakt ergens worden neergezet. Een proef die in 2021 eindigde was volgens het Openbaar Ministerie zeer succesvol. De pakkans van overtreders was meer dan 95 procent. Het OM hoopt zo’n vijftig camera’s te kunnen aanschaffen. Eerder was er ook al een proef met slimme camera's die agenten niet zomaar onbeheerd konden neerzetten.