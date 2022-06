Politie Berlijn weert Tesla's om camera's

Tesla's zijn op bepaalde politieterreinen in Berlijn niet meer welkom. Dat staat in een interne memo. De politie van de Duitse hoofdstad heeft namelijk bezwaar tegen de camera's van Tesla's, die de omgeving permanent filmen, en is bang voor privacyschendingen.

Onder meer bij het hoofdbureau en het bureau van de staatspolitie LKA mag je niet meer parkeren met een Tesla. In de interne memo van de Berlijnse politie staat dat men bang is voor privacyschendingen en dat men bezwaar heft tegen het opslaan van de beelden bij Tesla's Europese hoofdkantoor in Nederland. De politie stelt namelijk dat het onduidelijk is wat Tesla vervolgens met die beelden doet. Eerder dit jaar bleek bijvoorbeeld dat het Openbaar Ministerie in Berlijn video-opnamen had gekregen van Tesla waarop ongelukken te zien waren. In Duitsland is men daar niet blij mee, want dashcams zijn daar al enige tijd verboden.

Het is nog niet bekend of de politie of de Duitse overheid verdere maatregelen gaat nemen om het filmen door Tesla's verder in te perken. Aan de andere kant van de wereld is men ook niet blij met de filmende Tesla's, maar dan vanwege een andere reden. In China zijn Tesla's vanaf 1 juli namelijk niet meer welkom in de kustregio Beidaihe, waar de jaarlijkse zomerbijeenkomst van hooggeplaatste functionarissen van de communistische partij plaatsvindt. Een precieze reden geeft de Chinese overheid niet, maar vermoedelijk ligt de vrees voor pottenkijkers ten grondslag aan het besluit. Sinds vorig jaar zijn Tesla's al verbannen van de terreinen van het Chinese leger om mogelijke spionage tegen te gaan.