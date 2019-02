“Polestars grootste concurrent wordt 3-serie of C-klasse”

Want waar iedereen de Tesla Model 3 als absolute concurrent voor de Polestar 2 ziet, vinden ze in Gothenburg dat we die in een andere hoek moeten zoeken. "Veel mensen kunnen de Polestar 2 door de vergelijkende Tesla Model 3 in de markt positioneren voor zichzelf", aldus CEO Thomas Ingenlath. "Polestars grote uitdaging wordt het echter om de bestuurders van een BMW 3-serie of Mercedes-Benz C-klasse op benzine of diesel in een elektrische auto te krijgen." Met de vers gepresenteerde 2 heeft de Duitse CEO van Polestar alle hoop.

De productie van de Polestar 2 begint in het voorjaar van 2020. Over de verwachtte verkoopcijfers durfde Ingenlath geen definitieve uitspraken te doen, maar het zou in de tienduizenden lopen. “Reken op een wereldwijde verkoop van 50.000 tot 100.000.” Op de vraag of het bedrijf zich zorgen maakt over een eventuele productiehell zoals we die bij Tesla tegenkwamen, is de topman kort maar krachtig: “Met Volvo hebben we zoveel ervaring opgedaan, ik heb al het vertrouwen dat de productie zijn gewenste aantallen gaat halen.”

Wie de nieuwe Polestar eens goed bekijkt, ziet veel terug uit een eerdere concept-car. Een concept-car van Volvo wel te verstaan: de Concept 40.2. Gaan we hier dan nog een Volvo-versie van krijgen? “Nee, deze auto verschijnt enkel als Polestar op de weg. Hij is inderdaad als Volvo concept-car ontworpen, maar paste nooit echt in het gamma van het merk. Het was een heel mooi concept, maar leende zich niet voor Volvo.” Ingenlath vertelt dat het idee ineens daar was: dit is een Polestar. “Het ontwerp past perfect in de strategie van Polestar.” Een groot verschil treffen we op de achterklep van de 2. Daar worden beide achterlichten aan elkaar gekoppeld door middel van een verbindende lichtbalk. “Dat is een detail wat je bij meer Polestars in de toekomst gaat tegenkomen.”

Na de Polestar 1 en Polestar 2 volgt uiteraard de Polestar 3. Dat belooft een SUV te worden, “maar dan wel sportief maar ook elegant gelijnd”, verklaart Ingenlath.

De pre-orderboeken zijn vandaag geopend. In de eerste twaalf maanden is de 2 enkel als Launch verkrijgbaar met een richtprijs (in Duitsland) van € 59.900. Na het eerste verkoopjaar verschijnt er ook een mildere variant voor ongeveer € 40.000. Hoelang mensen moeten wachten als ze er eentje bestellen? “Dat hangt geheel van de vraag af. We hebben geen specifieke aantallen per land gereserveerd. We leveren het aantal auto’s waarnaar gevraagd wordt. Daardoor zou de levering snel moeten verlopen.”