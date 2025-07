Polestar verkoopt veel meer auto's dan in 2024

Polestar is ongetwijfeld apetrots op het nieuwste verkoopoverzicht. Het verkocht in het eerste halfjaar van 2025 namelijk ruim de helft meer auto's dan in diezelfde periode vorig jaar.

18.049. Zoveel auto's verkocht Polestar in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat waren er 38 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Kijken we naar het eerste halfjaar van 2025, dan zijn de cijfers voor Polestar nog fraaier. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht Polestar wereldwijd namelijk 30.319 auto's. Dat waren er 51 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Ook in Nederland gaat het dit jaar een stuk beter met Polestar dan vorig jaar. In de eerste zes maanden van 2025 zijn er in Nederland 1.177 nieuwe Polestars geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van Bovag. Dat waren er bijna een kwart meer dan in het eerste halfjaar van 2024 (948 stuks). Van die 1.177 nieuwe Polestars waren er 681 stuks, bijna 58 procent, een Polestar 2. In het eerste halfjaar van 2024 waren dat er meer (929 stuks). De toegenomen registraties dankt Polestar dan ook vooral aan de Polestar 4. Daarvan zijn dit jaar in Nederland al 428 exemplaren geregistreerd. Van de Polestar 3 gingen 68 stuks op kenteken.

