Polestar Synergy: fantasie op wielen

De reguliere modellen van Polestar hebben Zweeds-Chinese wortels, maar deze spectaculaire Polestar Synergy is een Indiaas-Chinese creatie. Hoe dat zit? Nou, het is een extreme elektrische raceauto die voortkomt uit ontwerpen van twee Indiase en een Chinese Polestar-fan. Zij deden mee aan een ontwerpwedstrijd en hun designs zijn door Polestar uitgekozen. Het exterieurontwerp komt in de basis van Devashish Deshmukh en Swapnil Desai, het interieur is van de hand van Yingxiang Li. Uit meer dan 600 inzendingen zijn hun ontwerpen gekozen en samengevoegd in één auto. Vandaar ook de naam Synergy, omdat het een synergie van ontwerpen is.

De Polestar Synergy is een behoorlijk futuristisch ogende racer met een - uiteraard - elektrische aandrijflijn die verder niet toegelicht wordt. We hebben hier immers met een behoorlijk fantasierijk verhaal te maken. De Synergy is in elk geval goed herkenbaar als Polestar, met de typische uit twee delen bestaande koplampen die het nieuwe familiegezicht van het merk bepalen. Een bijzonder detail is de straaljagerachtige glazen kap die toegang verschaft tot de slechts 1,07 meter hoge Synergy.

En dan nu het slechte nieuws: Polestar gaat maar één Polestar Synergy op ware grootte bouwen. Toch komen er heel wat meer exemplaren, want Hot Wheels gaat 'm ook uitbrengen als speelgoedautootje. Zo kun je vroeg of laat dus zelf ook een Synergy in huis hebben. Overigens zie je op de laatste foto nog een bijzonder ander ontwerp: de Pool Kamil Kozik heeft namelijk een elektrische kart ontworpen met kleine hintjes Polestar-design erin.