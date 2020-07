Polestar opent vier showrooms in Nederland

Met de Polestars 1 én 2 die net in ons land zijn gearriveerd, is het voor de Zweedse nieuwkomer de hoogste tijd om zijn eerste showrooms te openen. In Nederland worden in zeer korte tijd vier showrooms geopend.

Hoewel, showrooms? Polestar heeft het zelf over vier ‘Spaces’: volgens Polestar een fysieke ruimte om te ervaren hoe het merk is. Van de meeste consumenten verwacht Polestar namelijk dat zij geheel online hun nieuwe auto samenstellen waarna het merk de nieuwe aanwinst zelf bij de klant thuis of op kantoor aflevert. Mochten klanten echter behoefte hebben aan een fysieke ontmoeting met een nieuwe Polestar voordat ze op de grote bestelknop drukken, dan kunnen zij zeer binnenkort bij een van deze zogenoemde Spaces aankloppen.

Polestar opent vier van deze ruimtes in Nederland: in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Leidschendam. Op 25 juli openen de showrooms in Eindhoven en Rotterdam als eerste zijn deuren. Op diezelfde dag volgt ook de pop-up-store in Leidschendam: later dit jaar volgt daar permanente Space. De Polestar Space in onze hoofdstad wordt later dit jaar geopend.

In de Spaces kunnen klanten de plug-in hybride Polestar 1 en volledig elektrische Polestar 2 dus van dichtbij bewonderen. Hier kunnen zij verder ook terecht met alle vragen bij de experts die rond zullen lopen. Polestar is druk in de weer om een wereldwijd netwerk met Spaces uit te rollen. Het merk wil uiteindelijk dat deze ruimtes ook gebruikt kunnen worden voor lezingen, vergaderingen of tentoonstellingen.