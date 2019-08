Polestar opent eerste fabriek

Het Zweeds (en deels Chinese) Polestar had in de agenda een grote rode cirkel om vandaag gezet. Volvo’s sportieve en geëlektrificeerde broertje knipt namelijk vandaag het lint door van zijn allereerste fabriek.

Het is Polestars CEO, Thomas Ingenlath, die met een schaar het rode lint doormidden knipt. Dat gebeurde in het Chinese Chengdu. De opening van de immense fabriek is gelijk het startschot voor de massaproductie van de Polestar 1. Dat gebeurt een kleine twee jaar nadat het nieuwe merk het doek van zijn eerste auto trok. De eerste klanten krijgen nog voor de jaarwisseling hun sportieve geëlektrificeerde coupé afgeleverd. De jaarlijkse productie moet op 500 auto’s uitkomen. Polestar is van plan om in totaal 1.500 Polestars 1 te bouwen.

In de fabriek gaat Polestar aan de slag met de nieuwe technieken en robots. Hoog opgeleide kwaliteitscontroleurs, met minstens tien jaar ervaring, houden een oogje in het zeil. Bij de bouw van de fabriek werd de volle focus op het milieu gelegd. Polestar zit na de opening echter niet stil, want na de fabriek in Chengdu volgt de bouw van een fabriek in het Chinese Luqiao. Begin volgend jaar wordt daar de eerste steen gelegd.