Polestar noteert enorme verkoopgroei over 2022

Polestar had zich voor 2022 een ambitieus doel gesteld: meer dan 50.000 auto's verkopen. Daar is het in geslaagd, meldt het vol trots. Polestar sleet afgelopen jaar 51.500 auto's en dat betekent een groei van maar liefst 80 procent ten opzichte van 2021. Wel moet daarbij natuurlijk gezegd worden dat 2021 voor de auto-industrie in zijn geheel door het chiptekort een uitdagend jaar was, maar ook in 2022 speelde dat nog een rol.

Polestar gaat alles behalve op zijn lauweren rusten en stelt zichzelf direct een scherp doel voor 2023. In dit jaar moet de verkoop nog eens 60 procent groeien ten opzichte van 2022. Dat betekent dat Polestar rekent op de verkoop van zo'n 80.000 auto's in 2023. Onder meer de introductie van de Polestar 3 moet daaraan een flinke bijdrage leveren.

Hoewel het Polestar wereldwijd voor de wind ging vorig jaar, noteerde het in Nederland minder verkopen dan in 2021. Waar in dat jaar nog 2.567 nieuwe Polestars op Nederlands kenteken kwamen, waren dat er in 2022 nog 2.194. Overigens was 2020 met net geen 3.000 stuks het beste jaar in Nederland voor het nog jonge merk.