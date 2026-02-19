Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Polestar laat de verzonken deurgrepen los: "Normale handgrepen komen weer terug"

In China straks verboden

3
Polestar 3
PolestarPolestarPolestarPolestarPolestar 3
Lars Krijgsman

In Europa zijn de verborgen en in de portieren verzonken deurgrepen niet verboden. Toch doet Polestar ze straks in de ban.

Er is al jaren veel kritiek op deurgrepen die in de portieren van auto's zijn verzonken. Onder meer ADAC waarschuwde voor het mogelijk gevaar van dergelijke portiergrepen. Bij een ongeval zouden ze het lastig kunnen maken toegang tot de auto te krijgen. In China zijn verzonken portiergrepen per 2027 zelfs verboden. Ook Polestar doet ze in de ban.

Polestar 3

Ook de handgreep van de Polestar beweegt elektronisch, maar is anders dan die van de Polestar 4 (hoofdfoto).

"We brengen de meer traditionele hangrepen terug, die kun je straks dus op de nieuwe Polestars verwachten," zegt Polestar-CEO Michael Lohscheller desgevraagd tegen AutoWeek. Lang niet alle Polestars hebben nu overigens dezelfde soort portiergrepen. De Polestar 2 heeft traditionele exemplaren, de Polestar 3 en de Polestar 5 hebben exemplaren die in de portieren verzonken zijn en elektronisch iets kantelen om ze grijpbaar te pakken. De Polestar 4 heeft deurgrepen die in hun geheel elektronisch uitschuiven. Het lijkt erop dat al deze 'elektronisch beweegbare' exemplaren op de nieuwe modellen plaatsmaken voor gebruikelijkere exemplaren.

3 Bekijk reacties
Polestar

PRIVATE LEASE Polestar

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Polestar 2 LR DUAL MOTOR 408PK PILOT PLUS | Panoramadak | Harman Cardon | 20 inch

Polestar 2 LR DUAL MOTOR 408PK PILOT PLUS | Panoramadak | Harman Cardon | 20 inch

  • 2020
  • 97.137 km
€ 22.900
Polestar 2 LR DUAL MOTOR 405PK PILOT PLUS | Trekhaak | Panoramadak | Harman Kardon

Polestar 2 LR DUAL MOTOR 405PK PILOT PLUS | Trekhaak | Panoramadak | Harman Kardon

  • 2021
  • 55.450 km
€ 27.900
Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition 78kWh | SOH 92% | Harman Kardon | 360 Camera | Apple Carplay | Privacy Glas |

Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition 78kWh | SOH 92% | Harman Kardon | 360 Camera | Apple Carplay | Privacy Glas |

  • 2020
  • 87.926 km
€ 22.995

Lees ook

Nieuws
Polestar

Polestar gaat niet aan de plug-in hybride: 'Elektrische auto's zijn de toekomst'

Nieuws
Polestar 4

Polestar 4 'Wagon' met achterruit, nieuwe Polestar 2 én Polestar 7 op komst

Autotest
Polestar 4

Dubbeltest: de DS Nº8 daagt de Polestar 4 uit maar wint het niet op rijcomfort

Nieuws
Polestar Google Maps navigatie

Polestar en Google Maps helpen je op de juiste rijstrook te rijden

Autotest
Mercedes CLA vs Polestar 2

Dubbeltest: Mercedes CLA niet in alles beter dan Polestar 2, als EV wel volwassener

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.