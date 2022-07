Polestar-CEO deelt prijsstelling Polestar 3

De officiële onthulling van de Polestar 3 laat nog enkele maanden op zich wachten, maar op het Automotive News Europe Congress maakt Polestar-CEO Thomas Ingenlath al wel bekend wat de nieuwe elektrische SUV van Polestar ongeveer moet gaan kosten. Betaalbaar is anders, maar vergeleken met de concurrentie die er is, lijkt de Polestar 3 een aardig gunstig prijskaartje te krijgen.

Ingenlath zegt dat de Polestar 3 tussen €75.000 en €110.000 moet gaan kosten. Met hoeveel varianten Polestar uiteindelijk op de proppen komt voor de 3 is nog niet bekend, dus in principe is het prijsbereik dat Ingenlath noemt tamelijk breed. Wat we wel weten is dat het SPA2-platform waarop de Polestar 3 komt te staan ruimte biedt aan twee elektromotoren en een accu die een actieradius van maximaal 600 kilometer mogelijk moet maken. Gezien de aanpak die Polestar hanteert bij de 2, ligt het in de lijn der verwachting dat er ook een 'Single Motor'-variant van de 3 op de markt komt, mogelijk ook met een kleinere accu om de vanafprijs verder te drukken.

Over die Polestar 2 gesproken: de instapversie daarvan is verkrijgbaar vanaf €48.200, terwijl de topversie met twee elektromotoren en grotere accu minimaal €56.200 kost. Kortom, de Polestar 3 gaat aanzienlijk duurder worden dan zijn kleinere broertje. Gezien het segment waar Polestar met de 3 op mikt, is dat ook niet heel gek. De afmetingen van de elektrische SUV zijn nog niet bekend, maar qua formaat kun je 'm waarschijnlijk vergelijken met auto's als de Volvo XC90 en Porsche Cayenne. Het is met name dat laatste model waar Ingenlath naar eigen zeggen op mikt met de Polestar 3, voornamelijk als het gaat om rijdynamiek. "De Polestar 3 is een SUV, waarvan iedereen houdt, maar hij is ook heel aerodynamisch en betrekt je heel erg bij het rijden", aldus de topman. "Het is geen auto om mee naar het kinderdagverblijf te rijden."

Concurrentie

Zijn er in de huidige markt al concurrenten voor de Polestar 3? Eigenlijk zijn de Tesla Model X en BMW iX momenteel de enige elektrische SUV's die je in hetzelfde deel van de markt kunt plaatsen. De gefacelifte Model X is in ons land nog niet verkrijgbaar, maar de grootste Tesla had hier op het laatst een vanafprijs van €93.990 voor de Long Range. De iX kost momenteel minimaal €87.330. Dat maakt dat Polestar mogelijk helemaal geen verkeerde prijsstelling te pakken heeft voor de 3.