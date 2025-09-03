Nog voordat de Polestar 5 wordt gepresenteerd, kan AutoWeek je al de eerste uitgebreide specificaties van het nieuwe elektrische topmodel van Polestar vertellen. Sterker nog: we weten zelfs al wat de gestrekte elektrische GT kost!

De aanloop naar de komst van de Polestar 5 is lang. Heel lang. Al een kleine vier jaar geleden gaf Polestar een eerste afbeelding van zijn beoogde topmodel vrij. Medio 2022 kon AutoWeek je de Polestar 5 al vanuit alle hoeken op patentbeeld laten zien. De Polestar 5 had in 2024 al moeten verschijnen, maar kreeg later 2025 als introductiejaar. Inmiddels is de onthulling van de Polestar 5 eindelijk écht nabij, maar voor het zover is heeft AutoWeek al de eerste specificaties en zelfs al de eerste prijzen van de Polestar 5 te pakken.

Voor wie het de afgelopen jaren toch gemist heeft, vatten we even samen wat de Polestar 5 precies is. De Polestar 5 is de productieversie van de in 2020 getoonde Precept Concept. Wat formaat en vorm betreft is de Polestar 5 te vergelijken met auto's als de Audi e-tron GT, Tesla Model S en Porsche Taycan. Het is dus een lage en gestrekte EV. De Polestar 5 wordt de eerste auto van Polestar die op een eigen platform staat dat - voor zover bekend - niet gedeeld wordt met andere modellen van moederbedrijf Geely.

Specificaties Polestar 5

Bij een elektrisch topmodel horen stevige specificaties. AutoWeek heeft die al digitaal opgevist. Daar gaan we: de Polestar 5 komt als Dual Motor en als Dual Motor Performance. De minst potente van het stel is de Dual Motor en die is al beresterk. De Polestar 5 Dual Motor heeft namelijk al twee samen 748 pk sterke elektromotoren. Daarmee zit hij wat vermogen betreft tussen de Porsche Taycan GTS (700 pk) en Taycan Turbo (884 pk) in. Met deze elektrische spierkracht lanceert de Polestar 5 Dual Motor zich in 3,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 250 km/h. Hoe groot de accu is, weten we nog niet. Het bereik weten we wel. De actieradius van de Polestar 5 Dual Motor bedraagt een riante 670 kilometer. Snelladen kan met 350 kW.

Maar het kan nog gekker. De Polestar 5 Dual Motor Performance is namelijk nóg sterker. Ook die variant heeft twee elektromotoren, al stampen ze er in de Dual Motor Performance maar liefst 884 pk uit. Deze versie beukt vanaf stilstand al in 3,1 seconden naar de 100 km/h. De maximale actieradius van de Polestar 5 Dual Motor Performance bedraagt 565 kilometer.

Bijna 900 pk klinkt natuurlijk volledig mesjogge. Concurrent Porsche Taycan bewijst met maar liefst twee versies dat het nog gestoorder kan. Zo is de Taycan er onder meer als 952 pk sterke Turbo S en als 1.034 pk krachtige Turbo GT.

Prijzen Polestar 5

De prijzen van de Polestar 5 zijn in absolute zin niet mals. De fiscale prijs van de Polestar 5 Dual Motor bedraagt €120.600, die van de Polestar 5 Dual Motor Performance maar liefst €144.000. Daar komen nog de 'kosten rijklaarmaken' bij. Die bedragen bij de Polestar 2 en 4 €1.300 euro en bij de Polestar 3 €1.450. Als we uitgaan van het gunstigste bedrag van €1.300, komen we voor de Polestar 5 Dual Motor uit op een vanafprijs van €121.900. De prijs van de Polestar 5 Dual Motor Performance zou volgens dezelfde redenatie €145.300 zijn. De 748 pk sterke Polestar 5 Dual Motor is daarmee minder duur dan de 544 pk sterke Porsche Taycan 4S (€127.500)

Let wel: het gaat in dit artikel om nog niet door Polestar zelf gecommuniceerde specificaties en prijzen. Ook gaat het specifiek om Launch Edition geheten introductieversies. Het is goed mogelijk dat later minder dure reguliere uitvoeringen volgen en misschien heeft Polestar wel mildere en dus goedkopere motorversies in het vat zitten.

Uitrusting

De Polestar 5 Dual Motor zit goed in zijn spullen. Zo weten we dat je een 14,5 inch groot centraal geplaatst infotainmentscherm krijgt, evenals een digitaal instrumentarium met een diagonaal van 9 inch. Ook standaard: verwarmbare en elektrisch verstelbare voorstoelen, stuurwielverwarming, verwarmbare zitplekken achterin, verwarmbare ruitenwissers, een glazen panoramadak, over vier zones gescheiden klimaatregeling, en elektrisch te openen en sluiten achterklep, matrix-ledkoplampen en 20-inch lichtmetaal.

De Dual Motor Performance voegt daar - naast meer vermogen - zaken als een uitgebreid audiosysteem van Bowers & Wilkins, gekleurde remklauwen, gekleurde veiligheidsgordels en specifieke lichtmetalen wielen aan toe.