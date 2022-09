Polestar 3: grote elektrische SUV klaar voor debuut

Op 12 oktober trekt Polestar in Kopenhagen het doek van de 3. De Polestar 3 is een elektrische SUV die we al tijden in het vizier hebben. Polestar heeft al tweemaal zelf een afbeelding van de elektrische SUV laten zien en AutoWeek kon je in juli al de eerste uitgebreide technische specificaties en zelfs de prijzen van de auto vertellen. De aankondiging van de onthullingsdatum van de Polestar 3 gaat hand in hand met een nieuwe afbeelding van de achterkant van de Polestar 3, al is daar verder niets nieuws op te zien.

De Polestar 3 wordt kort door de bocht gezegd Polestars zustermodel van de onlangs aangekondigde Volvo EX90, de volledig elektrische opvolger van de XC90. Net als die Volvo EX90 wordt de Polestar 3 volgestopt met slimme software en een uitgebreide reeks sensoren. Polestar omschrijft de SUV als die prestaties hoog in het vaandel heeft staan en maakt melding van enkel vierwielaangedreven versies waarbij de focus van de elektromotoren op het aansturen van de achteras ligt. Daarnaast bevestigt Polestar de informatie die AutoWeek eerder boven tafel kreeg: de Polestar 3 krijgt luchtvering. De topversie van de Polestar 3 is volgens het merk bijna 520 pk en 910 Nm sterk. Je raadt het al: ook dat is geen verrassing.

Zoals gezegd kreeg AutoWeek in juli namelijk al de technische specificaties en zelfs de Nederlandse prijzen van twee versies in het vizier. De eerste is de Long Range Dual Motor met twee samen 489 pk en 840 Nm sterke elektromotoren. Die versie heeft net als de hierna te omschrijven sterkere variant een 111 kWh die in combinatie met de 489 pk sterke aandrijflijn goed is voor een bereik van tot 610 kilometer. In 5 tellen sprint deze versie naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 210 km/h. De krachtigere variant heet Performance en is 517 pk en 910 Nm sterk en beukt daarmee in 4,7 tellen naar de 100 km/h. De actieradius van deze variant is met 560 kilometer iets kleiner dan die van de Long Range Dual Motor.

De Polestar 3 wordt 4,9 meter lang en krijgt een wielbasis van 2,99 meter. Dat maakt hem 5 centimeter korter dan de uitgaande Volvo XC90. Achterin kun je 484 liter aan spul kwijt. Gooi je de achterbank plat, dan wordt het laadvolume vergroot tot 1.411 liter. De vanafprijs van de Polestar 3 zou - volgens onze eerdere informatie - op €88.600 liggen. De Performance-versie wordt met €95.200 uiteraard duurder.

Het blijft overigens niet bij de Polestar 3. In 2024 voegt Polestar de 4 aan zijn line-up toe en in datzelfde jaar of het jaar erop komt de Polestar 5 om de hoek kijken. Daarnaast werkt Polestar ook nog eens aan een elektrische cabriolet: de 6.