Polestar 2 laat achterste zien

Na de Polestar 1 staan we aan de vooravond van de onthulling van Polestars tweede model: de 2! Hoewel de naam weinig inspirerender is dan die van de Polestar 1, belooft de Polestar 2 een geheel ander model te worden. Naast de coupé die we al kennen, wordt dit namelijk een fastback met vier deuren. Zoals op de nieuwe plaat te zien is, houdt de auto overduidelijk ontwerp-invloeden van zusterbedrijf Volvo. De vorm van de achterlichten heeft veel weg van de de exemplaren die we aan de achterkant van de Volvo S90 treffen. Bij de Polestar 2 lopen beide achterlichten alleen wel in elkaar over door een verbindende lichtstrip.

Een ander groot verschil tussen de 1 en 2 is dat dit nieuwe model wel geheel elektrisch wordt aangedreven. In de wandelgangen wordt over een actieradius van 480 kilometer gesproken. Met de Polestar 2 richt het merk al zijn pijlen op de Tesla Model 3. Volgens het merk is het prijskaartje van de Zweed vergelijkbaar met die van zijn Amerikaanse concurrent. Of ze daar de beloofde prijs van rond de € 30.000 of nieuwe prijs van rond de € 60.000 mee bedoelen, is verder nog onduidelijk.

Naast de teaser laat Polestar weten wanneer zij het doek van de 2 trekt. Aankomende donderdag 28 februari vindt in het Zweedse Gotenburg de grote onthulling plaats. Via YouTube kun je dit live volgen.