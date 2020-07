Polaris Slingshot nu ook met dak

Alweer zes jaar geleden toonde Polaris de Slingshot. Een open driewieler met een behoorlijk opvallend uiterlijk. De tweezitter is vanwege zijn zeer minimale koetswerk uiteraard super licht (755 kilo), maar heeft met zijn 180 pk sterke 2,0-liter viercilinder wel een relatief hoog vermogen. Uiteraard is die combinatie goed voor indrukwekkende cijfers: de Slingshot SL schiet daarmee in ruwweg zes seconden naar 100 km/h. De krachtigere Slingshot R (205 pk) heeft er zelfs maar 4,9 seconden voor nodig. Hoewel je door kunt trekken tot boven de 200 km/h, wappert bij die snelheden waarschijnlijk je gezicht wel alle kanten op.

Om het allemaal wat comfortabeler te maken, heeft Polaris nu een Slingshot met een dakje geïntroduceerd: de Grand Touring LE. Het voorscherm was al een optie, maar nu zit je echt veel meer afgesloten in je driewieler. De standaard groen gelakte GT oogt met de eveneens standaard koperkleurige accenten en wielen ook ietsje 'deftiger'. Als basis geldt de Slingshot SL, dus dat betekent dat de Slingshot GT het ook bij de beschaafde 18o pk sterke variant van de motor houdt. Opnieuw gaat het feest door tot 200 km/h en dat lijkt ons in deze variant toch net iets comfortabeler. Met 771 kilo is de Slingshot GT ook niet eens heel veel zwaarder dan de open versie. Reken dus opnieuw op snelle stoplichtsprintjes en rappe bochten. In de VS kost de GT omgerekend bijna € 30.000, zo'n € 6.100 meer dan de open SL en pakweg € 2.600 meer dan de R.